Maten Belén Esteban a Instagram

Belén Esteban sempre està ficada en polèmiques de tota mena, tan dins com fora de la televisió. L'última no ha sigut cosa seva, sinó de la gent que la segueix a Instagram, que han ocasionat una certa confusió per culpa dels seus comentaris.

En l'últim vídeo que ha penjat la madrilenya a Instagram, on es veu una parra i que ella ha titulat "La parra de la huerta", molts dels seus usuaris han començat a escriure-hi comentaris acomiadant-se d'ella, fins al punt que d'altres que veien la foto imaginaven que la popular col·laboradora televisiva havia mort. " Descansa en pau , va ser una gran " , " Tant de bo siguis feliç siguis on siguis", "L a princesa del poble ens ha deixat" o "Ha mort en un accident de cotxe" són algunes de les frases de comiat que els 'haters' que la segueixen han escrit entre els més de 1.160 comentaris que ja té el vídeo.

La PARRA de la huerta.... A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) on Jun 23, 2018 at 9:06am PDT

Esteban, de 44 anys, té més de 450.000 seguidors a la xarxa social on s'ha generat aquesta polèmica. Actualment, la membre de 'Sálvame' està preparant un nou programa per a Mediaset en què farà entrevistes a persones conegudes a bord d'un cotxe que conduirà ella. L'espai es dirà 'Belén a bordo' i pretén celebrar que la televisiva s'ha tret el carnet, cosa que com ella mateixa ha reiterat públicament li ha costat molts esforços.

Aquesta setmana, Esteban també s'ha fet viral arran d'una petició a Change.org en la qual gairebé 6.000 persones demanen que marxi de la televisió. "És xarona, mal educada i inculta i es vanta d'això. No aportant res a la societat", lamenta la petició.