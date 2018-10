Meghan Markle i el príncep Harry esperen el primer fill

Han passat pocs mesos des del seu casament, però els ducs de Sussex han anat per feina. El Palau de Kensington ha anunciat aquest dilluns que Meghan Markle i el príncep Harry seran pares. En el breu missatge oficial s’explica que els ducs estan "encantats de compartir aquesta notícia amb el públic" i "aprecien molt el suport que han rebut de persones d’arreu del món des del seu casament el maig passat".

La bona nova ja era coneguda per la família reial britànica des de fa dies, però es va decidir mantenir en secret fins avui per no treure protagonisme al casament d’ Eugènia de York i Jack Brooksbank, que es va celebrar divendres passat.

D’altra banda, a la nota oficial també es confirma que l'embaràs no alterarà la gira que els ducs de Sussex inicien avui per Austràlia, Fiji, Tonga i Nova Zelanda.