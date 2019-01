Meghan Markle es converteix en un personatge d''Els Simpson'

Tard o d’hora havia de passar. Al creador italià Alexsandro Palombo no se li resisteix cap personatge de la reialesa. Pel seu filtre creatiu ja hi han passat personatges com Charlotte, filla dels ducs de Cambridge, o fins i tot la reina Letícia. Ara ha volgut plasmar tota la personalitat i estil de Meghan Markle, duquessa de Sussex, en 30 noves obres d’art. I com ja és habitual, ho ha fet 'simpsonitzant' el personatge, de manera que sembli que forma part de la mítica sèrie ‘Els Simpson’.

En els retrats l’artista fa un recorregut pel selecte armari de l’exactriu de ‘Suits’, en què ha volgut representar "una dona forta i decidida, capaç d’imposar els seus ideals i fer sentir la seva veu". També es pot veure acompanyada pel seu marit, el príncep Enric, Kate Middleton i fins i tot Lady Di.

L’artista, de 45 anys, és conegut per les seves obres acolorides i sovint irreverents, i ja ha reinterpretat celebritats com Kim Kardashian i Kanye West o Caitlyn Jenner, entre d'altres.