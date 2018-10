Meghan Markle redueix la seva agenda amb motiu de l'embaràs

La duquessa de Sussex, Meghan Markle, ha decidit reduir les seves aparicions durant el viatge oficial que ella i el seu marit, el príncep Enric, estan fent per Oceania, segons ha anunciat el palau de Kensington. Markle, que està embarassada, vol rebaixar la càrrega de compromisos oficials durant la gira.

Els ducs de Sussex van arribar dilluns passat a Austràlia, primera parada d'un viatge que inclou visites a les illes Fiji, Tonga i Nova Zelanda, països que formen part de la Commonwealth. Avui la parella ha viatjat fins l'illa de Fraser, a Queensland, tot i que Markle no participarà en el programa d'activitats previst.

De fet, ahir la duquessa de Sussex ja no va participar en l'entrega de medalles dels jocs Invictus, un esdeveniment esportiu creat pel príncep Enric per a veterans de guerra malalts o ferits. Durant la celebració, un espectador va voler saber el perquè de l'absència de Markle. "Descansa. Està embarassada, i això cansa", va explicar el príncep, segons el canal públic ABC. La parella espera el seu primer fill per a la primavera de 2019.