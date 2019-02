Meghan Markle viatja per sorpresa a Nova York per celebrar el seu 'baby shower'

Quan falten poques setmanes per donar la benvinguda al seu primer fill, Meghan Markle ha creuat l'oceà per celebrar el seu 'baby shower' a Nova York acompanyada de les seves amigues més íntimes. Segons la revista britànica 'Hello!', la celebració tindrà lloc avui en un exclusiu hotel de l'Upper East Side de Nova York. La llista de convidades al 'baby shower' inclou les seves companyes de repartiment a la sèrie 'Suits' Abigail Spencer i Sarah Rafferty, Priyanka Chopra, Amal Clooney i Serena Williams.

La publicació també assegura que durant la seva visita a la ciutat nord-americana la dona del príncep Enric ha estat acompanyada de l'estilista Jessica Mulroney, que l'ha ajudat en l'organització del 'baby shower'. Amb ella també va visitar la pastisseria Ladurée, al Soho, un dels locals preferits de Markle.

Després de la seva estada a Nova York, Markle viatjarà al Marroc, on anirà de visita oficial acompanyada del seu marit entre el 23 i el 25 de febrer, segons va anunciar el Palau de Kensington. El príncep Enric i Meghan Markle esperen el seu primer fill per a l'abril i, segons ha publicat 'Vanity Fair', la duquessa de Sussex s'està plantejant donar a llum a casa de la manera més natural possible. Quan neixi el seu fill, la parella ja viurà a Frogmore Cottage, a Windsor.