Meghan Markle és titllada d'"arrogant i dèspota"

Els mitjans de comunicació britànics es freguen les mans davant d’un fet que es considera insòlit en els temes de la cort: tan sols sis mesos després del casament de Meghan Markle i el príncep Enric, ja són tres els assistents pròxims de la duquessa que han decidit plegar de la feina. L’última renúncia l’ha difós el ‘Daily Mail’, que explica que l’assistent personal de Markle, identificada com a Melissa, ha abandonat el càrrec de manera inesperada al·legant motius personals.

El cas és que no és la primera persona que plega des que la duquessa viu al Palau de Kensington. El secretari privat del príncep Enric, Edward Lane Fox, va renunciar al càrrec l’abril passat, precisament un mes abans del casament reial. I Samantha Cohen, la mentora encarregada d’introduir la intèrpret de ‘Suits’ a la vida de palau, també està a punt de deixar el càrrec, després de 17 anys treballant per a la família reial.

Com era imaginable, aquestes baixes han encès les alarmes a la premsa internacional. La revista alemanya ‘Gala’ culpava d'aquesta "fuga massiva" una suposada actitud capritxosa de Markle. Un caràcter que també corrobora l’escriptor Robert Jobson al seu llibre ‘Charles at seventy’, on afirma que els dies abans de l’enllaç reial el príncep Enric va comunicar als seus treballadors més pròxims: "El que Meghan vol és el que es fa".

L’exagent de l’actriu Gina Nelthorpe-Cowne va assegurar al ‘Daily Mail’ que la duquessa és molt exigent, i que "si algú no comparteix la seva visió personal, aquesta persona no té lloc a la vida de la parella". Per si no n’hi hagués prou, el diari italià ‘Corriere della Sera’ s’ha atrevit a definir a Markle com a persona "dèspota i arrogant". Aquest mitjà justifica aquests qualificatius al·legant que la nord-americana es va enfrontar amb la reina perquè al seu casament va voler lluir una tiara que estava fora del protocol.