La mare de Meghan Markle es traslladarà a Londres al setembre

La família de Meghan Markle és la cosa més pròxima a un malson per a l'actual duquessa de Sussex. De fet, no deixa de posar-li bastons a les rodes des d'abans de convertir-se en duquessa, ja que només anunciar-se el seu compromís amb el príncep Enric d'Anglaterra la seva germana per part de pare no va deixar de difamar-la a les xarxes i també en alguns mitjans de comunicació que li van pagar per fer-ho. Com la seva germana, el seu pare tampoc la va ajudar gens venent un posat seu a mitjans rosa a canvi de 100.000 euros abans que es produís el casament reial.

Amb aquest panorama resulta més que normal pensar que Meghan vulgui que la seva mare, l'única membre de la seva família més pròxima que fins a aquest moment no li ha donat problemes, estigui al costat seu. Així, mitjans britànics com el 'Daily Mail', 'The Sun' o 'The Express' han publicat que Doria Ragland, la mare de la duquessa consort, s'instal·larà a Londres al setembre, motiu pel qual ja hauria deixat la seva feina de treballadora social a Los Angeles, on vivia fins ara.

540x306 Doria Ragland, el príncep Carles d'Anglaterra i Camil·la de Cornualla / GETTY Doria Ragland, el príncep Carles d'Anglaterra i Camil·la de Cornualla / GETTY

Els citats mitjans expliquen que la sogra reial estaria buscant un lloc on viure a prop de Kensington Palace, la residència oficial dels ducs de Sussex i on s'entén que passaran la major part del seu temps a pesar dels viatges oficials que els tocarà fer. De fet, quan els ducs tinguin fills, s'entén que serà ella i no Camil·la Parker, la madastra d'Enric, qui es farà càrrec de les criatures en aquestes ocasions.