Meghan Trainor es casa amb l’actor Daryl Sabara

La cantant d’èxits com ‘All about that bass’ i ‘Dear future husband’ acaba de fer coincidir el seu vint-i-cinquè aniversari amb el dia del seu casament. Va ser dissabte passat quan Meghan Trainor es va unir en matrimoni amb Daryl Sabara, un dels protagonistes de 'Spy kids'. Una cerimònia íntima que es va celebrar al pati del darrere casa seva a Los Angeles, a la qual van assistir un centenar d’amics i familiars. "És el començament d’una nova i emocionant vida. Tinc molt més del que mai hauria desitjat", ha confessat la cantant a la revista ‘People’, que ha difós la primera instantània dels nuvis.

Per a l’enllaç, Trainor va escollir un vestit de la firma israeliana Berta Bridal amb un vel fet a mà i una capa coberta amb diferents cristalls i accessoris cosits a mida. Més tard, durant la recepció dels convidats a la festa, la cantant es va decantar per un model de Rita Vinieris i sabatilles esportives per anar més còmoda. Una festa més aviat informal en què la parella va demanar que, en comptes de regals, els assistents fessin una donació a la fundació World Wildlife.

"Gràcies per fer-me l’home més feliç del món. T’estimaré sempre i per sempre", ha escrit Sabara al seu perfil d’Instagram. L’actor es va declarar a Trainor el mateix dia del seu aniversari, ara fa un any. "Em va demanar matrimoni sota un túnel de llums de Nadal preciosos i em va sorprendre amb la meva família i amics. Encara estic en xoc. Mai he sigut tan feliç!", confessava aleshores la cantant als seus seguidors.

La parella es va conèixer el 2014 durant una festa a Los Angeles, però no van començar a sortir fins a l’any següent. Ara Trainor està a punt de llançar el seu nou àlbum, ‘Treat Myself’, que està inspirat en la seva història d’amor.