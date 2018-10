Melania Trump, amb barret colonial per Àfrica

No ha sigut fàcil per a la primera dama nord-americana passar inadvertida en la seva gira africana. Durant els 5 dies que ha estat visitant Ghana, Malawi, Kènia i Egipte, Melania Trump ha sigut motiu de polèmica pel seu vestuari: des d’unes sabates amb estampat de lleopard de Manolo Blahnik, passant per una gavardina valorada en més de 1.400 euros, fins a uns econòmics mocassins del Zara. Però el que ha causat més polèmica és el salacot blanc que ha lluït durant un safari a Kènia. Es tracta d’un barret que ha esdevingut un símbol de l’època colonial a l’Àfrica del segle XIX.

Melania Trump ja va desencadenar una forta polèmica el juny passat quan va dur una jaqueta de Zara on hi havia escrita la frase "Realment m'és igual, ¿i a tu?" Aquesta indumentària és la que va escollir just el dia que anava a visitar un centre de nens immigrants a la frontera de Mèxic.