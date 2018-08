Melons, dolços i refrescants!

Meló i síndria són les fruites de l’estiu per excel·lència. Sempre ve de gust un tall ben fresquet, oi? Si els voleu cultivar a casa, aquí teniu alguns consells per fer-ho. El primer que heu de tenir present és que la planta es fa força gran i creix arrossegant-se.

Els melons demanen sòls lleugers i rics en humus i no tindran un bon desenvolupament en terrenys argilosos. Per tant, estarà molt bé afegir-hi una capa de compost al substrat un mes abans de plantar-los, per anar preparant el terreny.

Si teniu la sort de plantar-ne en un tros de terra, penseu que haureu de sembrar les llavors a una distància d’un metre. Si ho feu en un test caldrà que sigui gran, com a mínim de 30 litres i de 30 cm d’alt.

El meló necessita estar a ple sol i un clima càlid. Caldran ben bé 4 mesos de sol per garantir que ens surten unes peces d’una bona mida i ben dolces. De la mateixa manera, la planta del meló necessita molta aigua i una humitat constant, però tingueu present que no li va bé que es formin tolls d’aigua enfangant la terra.

La llavor triga a germinar entre 5 i 10 dies, i, si en podeu fer planters, us anirà molt bé. Abans de sembrar-les, les podeu tenir una estona en aigua.

Quan ja hi hagi el fruit, no el toqueu. L’únic que podeu fer, si està en contacte amb la terra, és elevar-lo sobre algun recipient quan ja té la mida d’un puny. Això pot evitar que es podreixi i facilita la maduració.

I quan el podreu collir? L’ideal és quan comença a estar madur. Ho podreu saber perquè apareixen esquerdes al voltant de la tija i se’n desprèn amb facilitat.

I recordeu que el meló és una fruita especialment adequada per a l’estiu, perquè ens aporta una gran quantitat d’aigua, vitamines, minerals i sucres que permeten hidratar i nodrir l’organisme de manera sana i natural.