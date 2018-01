Menjar com un rei a preu de saldo

Les rebaixes d’hivern han tornat un any més i ho han fet sense grans variacions: les botigues de moda i complements en són les abanderades, mentre els gastrònoms tornen a quedar-se orfes d’ofertes sonades i descomptes de vertigen. I malgrat que ens trobem en plena operació detox després de festes, segueixen sent molts els foodies disposats a disfrutar d’un bon àpat, però amb la premissa de no gratar-se gaire una butxaca que ja ha quedat escurada per culpa del Nadal.

Però les rebaixes no s’estilen en l’entorn gastronòmic. Sembla que la cuina queda fora del furor de les gangues i de les cues per aconseguir els millors preus. Però no és ben bé cert, en realitat hi ha una petita escletxa de fórmules gastronòmiques que permet delectar-se a base d’interessants propostes gastronòmiques i sofisticació per menys de 20 euros. Més enllà dels tradicionals descomptes de les webs especialitzades en gangues, el sector sí que ofereix fórmules com el brunch, els menús i les cartes amb productes de temporada que fan possible que el gener sigui un mes tant per a sibarites com per a estalviadors. Us hem seleccionat 10 propostes per disfrutar i menjar bé per menys de 20 euros.

Japonès de fusió

El grup Shiaadi, especialitzat en alta gastronomia japonesa, acaba de desembarcar a Barcelona i ho ha fet agafant les regnes del restaurant Shibui, on proposa una carta amb els plats essencials de la cuina japonesa barrejats amb cuina d’influència de fusió i nikkei. La seva filosofia és oferir cuina tradicional amb un estil modern. Tot i que el tiquet mitjà per comensal en aquest restaurant de la plaça Francesc Macià és de 35 euros, la seva proposta pot tastar-se per menys de 20 euros al menú diari -de 19,90 euros- amb una tria de primers entre amanida d’algues, sopa de miso i ceviche de llagostí, i de segon entre yakisoba de marisc, hot California de tori karaage (pollaste fregit) i ebi kakiage (fregit de verdures), amb postres i beguda.

A la vora del mar

Amb unes vistes privilegiades al Mediterrani, situat al Maremagnum de Barcelona, al Barítimo són especialistes en marisc i peix fresc, tot i que la seva carta reivindica àmpliament les elaboracions mediterrànies i dona cabuda també als entrecots, les hamburgueses i les pastes italianes, a més a més d’acollir un repertori de tapes tradicionals. Malgrat que el preu mitjà és d’uns 40 euros per comensal, aquest restaurant ofereix un menú nocturn per 18,50 euros que canvia de setmana a setmana i que inclou entrant, plat principal i postres.

Amb pedigrí

Què podria ser millor que encetar el 2018 menjant al restaurant del Millor Cuiner de l’Any 2017? És a dir, al restaurant d’Albert Mendiola. Doncs és possible per menys de 20 euros, ja que al Marimorena, a Sant Boi de Llobregat, hi ha un menú per 16,50 euros on un es pot fer a la idea de per què se sentirà molt a parlar d’aquest xef, deixeble de Martín Berasategui. La seva cuina tècnica i depurada està basada en els productes del Parc Agrari del Baix Llobregat, amb un rerefons molt orientat a la cuina tradicional de la seva àvia però reinterpretada per ell. La seva ubicació al bell mig del parc agrari li permet triar personalment els productes ecològics i de proximitat de la carta, com les pomes i les carxofes de Sant Boi, el cabrit de Sant Ramon, l’espàrrec de Gavà, les cireres de Torrelles i el pollastre pota blava.

Picar amb sorpresa

Al cor de Sarrià, a la Diagonal, el Bar Ri és un bar amb xef on es pot degustar una sorprenent cuina casolana. El seu impulsor és Guillermo Barri, gestor dels restaurants Sushi Shop, i ofereix una cuina de qualitat i plena de sorpreses a un preu popular de la mà del xef Alejandro Loaiza després del seu pas per restaurants de nivell com l’Alkimia, El Celler de Can Roca i Spoonik. Aquest local té una proposta molt variable amb vocació de sorprendre, i té com a resultat una carta que pot degustar-se per menys de 20 euros i resulta divertida. Hi té plats per a totes les hores plens de màgia, amb suggeriments com pepito de vedella, croquetes de trompetes de la mort i saquets de brie trufat. El Bar Ri es converteix a les nits en un restaurant i els caps de setmana en un espai ideal per al brunch.

Glamur eivissenc

Amb un preu mitjà per comensal de 30 euros, el Cafè del Mar Lounge Barcelona és un establiment per als que volen un àpat mariner amb un plus d’estil, gràcies a les seves vistes al mar i a la pertinença a un grup que és sinònim de glamur. Amb Eivissa a l’horitzó i el seu emblemàtic cafè a Sant Antoni, el seus reclams aquí a Barcelona són la posta de sol, la música i també una cuina mediterrània a base d’ingredients frescos i de temporada, especialment els productes mariners. La cuina, que combina simplicitat i sofisticació, pot tastar-se al migdia per menys de 20 euros amb una selecció d’entrants i plats principals on l’arròs i el peix tenen gran protagonisme, a més a més d’una selecció de postres típiques.

Carn madurada

Una manera de menjar bona carn a un preu molt atractiu -14,50 euros-és sumar-se a la fórmula Meat Lovers del restaurant LomoBajo. Aquesta proposta està pensada especialment per als que volen fer un mos a bon preu sense renunciar a la qualitat i també per als que no tenen gaire temps per seure. El Meat Lovers agrupa els millors entrepans gurmet de la casa amb beguda i acompanyament (es pot triar entre una amanida i patates fregides). La selecció de l’entrepà es pot fer entre l’hamburguesa clàssica amb carn de vaca madurada, el roll de sobrassada de bou i el moruno roll (un entrepà amb bocins de llom), tots ells cuinats amb diferents farcits, com ceba a la brasa, formatge i mel i envinagrats.

Ostres i cava

El San Telmo reprodueix l’esquema d’una cafeteria clàssica però amb un toc de distinció. De fet està inspirat en les cafeteries del barri de San Telmo, de Buenos Aires, on hi ha aquesta mena de locals oberts a totes hores. Són locals plens de vida disposats a rebre clientela a qualsevol hora per prendre plats tan inesperats com unes ostres marinades. A banda de moltes tapes disponibles a totes hores, el restaurant hi té, per fer honor a aquesta distinció, diverses fórmules d’ostres i cava per posar-se les botes. Per 20 euros és possible prendre quatre ostres franceses, les conegudes Amélie, i dues copes de cava. Pas mal.

Menú personalitzat

Amb seu a Sant Cugat i a Barcelona, el japonès Kitsuné ofereix degustacions per 20 euros amb beguda inclosa basant-se en els gustos del comensal. Encara que es pot triar a la carta, els clients poden deixar-se portar i permetre que els xefs escullin el que serviran a taula. Això sí, després que els cambrers hagin pres nota dels gustos i fòbies de cadascú. El seu objectiu és aconseguir una cuina d’estil tradicional inspirada en les populars tavernes japoneses, les izakayes, on els clients seuen al voltant de la taula per compartir plats, beguda i conversa.

‘Ecofriendly’

Si el que es desitja és guardar la línia després dels excessos de festes tot i menjar fora de casa, una opció saludable i per menys de 20 euros es pot trobar a la sandvitxeria Bow, que a més a més és ecofriendly, ja que els seus ingredients són ecològics, respecten al màxim el producte de temporada i busquen la sostenibilitat. El seu assortiment destaca sobretot perquè és fresc i perquè és d’elaboració diària, i també perquè no està exempt de les innovacions de la tendència healthy del moment: per això s’hi pot menjar rebosteria artesana, cookies de te matcha, gaspatxo de fruites i bagels de salmó.

Receptes de sempre

Amb una destacada herència andalusa, el xef Tomás Rodríguez cuina a l’Axarquia a foc lent defensant les receptes de sempre. Les seves arrels malaguenyes són molt presents a la seva, cuina que ret homenatge a les receptes tradicionals reinventades. Per exemple, una de les seves especialitats més destacades és el pollastre de pota blava amb gamba, coco i blat de moro, tot un cant al producte del Prat de Llobregat. El cuiner es va establir al Prat després de passar pel Racó de Can Fabes, de Santi Santamaria, i el Dos Cielos, dels germans Torres, i proposa plats que es poden tastar per molt menys de 20 euros al menú de migdia.