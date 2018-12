Mercats de segona mà: reutilitzar i vendre també per Nadal

Veure gent remenant vinils, roba i joguines és cada vegada més habitual als mercats de Barcelona els caps de setmana. I ara que s’acosten les festes nadalenques aquesta pràctica pot ser la solució per no fer una gran despesa i, de passada, fomentar la reutilització. Els últims anys han crescut les iniciatives per vendre i intercanviar objectes usats, seguint l’exemple d’altres ciutats com Londres, Berlín o París. En definitiva, per donar una nova vida a roba, accessoris i objectes a preus assequibles. Aquesta és la filosofia dels mercats de segona mà, on es poden trobar veritables buscadors de gangues comentant l’origen de les andròmines més originals. Barcelona disposa d’una àmplia oferta d’aquests mercats repartits per tota la ciutat, i els de tota la vida (per bé que renovats) com els Encants han vist com naixien noves cites de compra i venda de productes usats. Fem un recorregut pels més destacats.

Oferta recurrent i temàtica

El Fleadonia i el Flea se celebren al Raval el primer i el segon diumenge de mes, respectivament. S’han convertit en cites imprescindibles per a amants d’articles d’ocasió, i també per a qui vol buidar l’armari o desfer-se d’objectes que ja no necessita. Organitzats en parcel·les a l’aire lliure, aquests mercats són una bona excusa per sortir de casa els diumenges i fer una volta pel barri. A més, pels voltants també hi ha brocanters amb qui es pot regatejar els preus de càmeres, rellotges i tota mena de ginys.

L’On the Garage i el Two Market són dues trobades independents al mateix lloc: l’Ovella Negra del Poblenou. Les propostes s’intercalen al calendari. L’On the Garage té lloc el tercer cap de setmana del mes i compta amb més de 100 expositors, on es barregen objectes de segona mà amb peces vintage o de col·leccionista. Al Two Market, sota el lema “No estem bojos, estem reciclant”, es ven tot a un euro i sovint se celebren edicions temàtiques. Halloween, Nadal, Sant Valentí… qualsevol excusa és bona per vendre o comprar roba i complements de segona mà.

El Lost&Found se celebra quatre vegades a l’any a Barcelona i és un mercat exclusivament de segona mà i articles vintage. Va canviant de lloc segons l’edició i fins ara s’ha celebrat en espais com la Barceloneta, l’antiga Fàbrica Damm o l’Estació de França. Sovint aquest mercat va acompanyat de food trucks, les famoses furgonetes gastronòmiques. L’última edició es va celebrar a Madrid, i els seguidors d’aquest mercat ja esperen amb ganes la pròxima edició a Barcelona, que arribarà just abans de les vacances de Nadal.

Un altre mercat de segona mà és el que organitza la botiga de complements Grey Street, al carrer Peu de la Creu, amb articles de temporades anteriors o que pertanyien als treballadors. Texans de marca per cinc euros, samarretes d’estètica retro per tres euros, i un llarg etcètera, que fan les delícies dels més ràpids i atents a les xarxes socials, que és on s’anuncien les dates d’aquestes trobades.

Mercats esporàdics

Però, sens dubte, el degà dels mercats de segona mà de Barcelona és els Encants - Fira Bellcaire. En aquest famós mercat brocanter s’hi poden trobar objectes de tota mena i de totes les èpoques. No hi falten mai revistes antigues, estris de cuina, càmeres analògiques i mobles. Punt de trobada de locals i turistes, els Encants Vells gaudeixen encara de molt bona salut a la seva nova ubicació -la plaça de les Glòries- i, esporàdicament, també s’hi fan esdeveniments culturals.

Altres cites imprescindibles per a amants dels objectes antics són el mercat setmanal Gòtic d’Antiguitats a la plaça de la Catedral o la fira del Moll de les Drassanes, que se celebren setmanalment i ja són tota una tradició. O el mercat dominical de Sant Antoni, també conegut amb el nom de Mercat del Llibre d’Ocasió. En aquesta fira, especialitzada en productes culturals, només es permet vendre els que tenen suport paper o magnètic, o els videojocs.

Els mercats de segona mà tenen normatives específiques pel que fa al que s’hi pot vendre. Qui hi participa accepta no comercialitzar béns d’un altres tipus. A més, per llei, cada participant necessita una llicència d’ús comú especial de la via pública de l’Ajuntament de Barcelona. Resolta la paperassa i pagades les taxes, els participants poden vendre-hi llibres, discos i vinils, roba i complements, joguines, instruments musicals, material informàtic, material esportiu, parament de la llar, petits electrodomèstics i aparells elèctrics, entre altres productes.

Com més originals i ben presentats estiguin els objectes més possibilitats tindran de cridar l’atenció dels visitants del mercat, asseguren els organitzadors. A més, es recomana decorar la parada per fer-la atractiva, compartir-la per estalviar-se despeses, tenir el certificat de venda a la vista per generar confiança i assegurar-se sempre que són articles a preus assequibles.

Consciència i bon ambient

Els amants d’aquest tipus de mercats solen ser bons coneixedors de totes les cites que ofereix una ciutat i sovint quan viatgen a l’estranger en busquen. És el cas de la Sara i la Laura, estudiants italianes d’Erasmus a Barcelona, que assisteixen a aquests tipus de mercats aprofitant la seva estada a la ciutat per l’atmosfera i la gent que s’hi troben i perquè els agrada passejar i mirar, encara que després no comprin res. “Hem trobat mercats vintage i ens semblen caríssims”, diuen. “Ens agraden més els mercats on la gent ven les seves coses a un preu raonable”, diuen.

Els que són a l’altra banda, com la Clara, la Clàudia i la Laura, ens expliquen els seus motius. Totes tres són al Flea Market i fan el vermut mentre passen el diumenge compartint la paradeta on venen la roba que ja no fan servir. “Teníem coses a l’armari que feia temps que no ens posàvem i volem intentar viure amb menys coses, i de passada contribuir a l’economia sostenible”. “Per Wallapop venem coses, però aquí al mercat és més xulo perquè tens contacte amb la gent i pots relacionar-t’hi millor”, diu el Joan, un altre dels paradistes del Flea, que comparteix parada amb un amic. És la primera vegada que hi participa i està sorprès per la rapidesa amb què la gent s’endú la roba i, sobretot, pel bon ambient.