Més remeis contra les plagues

Com ja hem vist anteriorment, les plagues són la part més desagraïda a l’hora de tenir cura de l’hort o el jardí, però ningú no ha dit que fos fàcil! Jardins i horts demanen dedicació i hi ha tasques que cal fer de manera regular per assegurar-se que les plantes creixeran sanes. I una d’aquestes tasques és prevenir els atacs d’insectes nocius i fongs que provoquen malalties en els vegetals.

El més fàcil és recórrer a productes químics, però també podeu recórrer a mètodes alternatius, recuperant els remeis que es feien servir antigament. És cert que no són tan contundents però poden ser molt efectius sempre que els feu servir sistemàticament i de manera correcta. Repassem alguns dels productes que us poden ajudar a combatre les plagues.

Canyella: Té propietats fungicides i és molt útil per prevenir els fongs en planters. Ideal per protegir els planters o els esqueixos quan arribi l’època de sembra. Es pot aplicar al mateix substrat o impregnant la tija dels esqueixos.

Sucre: Podeu fer trampes contra formigues fent servir sucre. Ompliu petits recipients amb amb almívar, mel o llet condensada. Les formigues s’hi sentiran atretes i hi quedaran atrapades.

Olis vegetals: S’apliquen directament sobre els insectes amb un pinzell. Demanen diverses aplicacions.

Ortigues: Un excel·lent repel·lent d’insectes com ara pugons, mosques blanques i àcars. Haureu de macerar les fulles amb aigua durant dos dies i després polvoritzar la barreja sobre les plantes afectades. Fareu bé d’aplicar-la aproximadament un cop a la setmana com a prevenció i diàriament si la planta ja està afectada.

L’all: Un repel·lent molt eficaç per evitar plagues d’àcars i pugons. A més, funciona molt bé com a bactericida. La seva preparació és bastant simple, només cal col·locar 3 alls en un recipient tancat amb aigua. Passades 24 hores s’haurà d’aplicar amb un polvoritzador per sobre i sota de la planta.