Messi fa brillar el circ del sol

Encara falten alguns mesos perquè s’inauguri el gran espectacle inspirat en Leo Messi. Tot i això, ahir a la nit més de 300 convidats van celebrar al Camp Nou una festa privada per fer un primer tast del que serà un dels grans xous de la temporada: Messi10 by Cirque du Soleil. Una producció única fins al moment, perquè per primera vegada la companyia canadenca farà un homenatge a un esportista. Motiu més que suficient per vestir de gala el Camp Nou i convidar celebritats de tot el món per celebrar-ho, com Shakira, Makako o els argentins Axel i Soledad. Va ser una festa exclusiva que va tenir com a presentadors Bibiana Ballbé i el periodista argentí Bebe Contepomi, que van presentar alguns detalls del futur espectacle, i un concert a càrrec del raper portorriqueny Residente, excantant de Calle 13.

A la catifa vermella es van poder veure desfilar personalitats d’àmbits molt diferents, com esportistes, models, dissenyadors o cantants. Esclar que el moment estel·lar va ser l’aparició de Leo Messi i la seva dona, Antonella Roccuzzo. El futbolista, discret com sempre, va afirmar com d’orgullós se sent de formar part d’aquest projecte. Més xerraire va ser José Manuel Pinto, exporter del FCB i productor musical (sector on és conegut com a Wahin); és l’encarregat de la música del nou espectacle. “La feina de Messi i la del Cirque du Soleil comparteixen els mateixos valors”, deia Pinto, que afirmava com el futbolista “és una persona senzilla amb un talent increïble per llegir el futbol com a disciplina”.

Alegres i propers, la model Martina Klein i l’extenista Àlex Corretja també van fer acte de presència a la festa. “És un fet històric que es pugui fer un espectacle tan especial sobre un esportista com Messi”, remarcava Corretja, que creu que “tots els cracs com ell tenen una història de superació al darrere”.

Altres assistents van ser els Germans Torres, la cantant India Martínez, amb un exuberant conjunt de Miguel Marinero, o el dissenyador Juan Avellaneda, que va aparèixer amb els inconfusibles mitjons vermells. “Em donen molt bon rotllo”, aclaria divertit, conscient que no conjuntaven, ni de lluny, amb la resta del seu outfit.

Encara amb el cabell moll després d’haver-se entrenat, també s’hi va poder veure Ona Carbonell, nedadora de sincronitzada i guanyadora del televisiu Masterchef celebrity 2018. Tampoc va faltar a la cita Mireia Belmonte, nedadora olímpica, que no va dubtar en referir-se a Leo com “un referent per a tots els esportistes i un ídol de masses com a jugador i com a persona”.

Finalment, un dels moments de més naturalitat de la catifa vermella el van regalar els germans Muñoz, integrants d’ Estopa que van explicar com a casa seva des de petits s’ha vist molt de futbol. “El que ens agrada de Messi és que té els peus a terra i poques ganes de captar l’atenció”, van ressaltar. Qui també comparteix una família culé és l’ Alfred, finalista d’ Operación Triunfo i representant de TVE al concurs d’Eurovisió 2019, a qui se li van il·luminar els ulls quan va dir que l’argentí és “com un nen jugant”.