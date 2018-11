Michael Douglas ja té la seva estrella al Passeig de la Fama

Ha tardat molt, però finalment Michael Douglas ja té el seu lloc al Passeig de la Fama de Hollywood. Dimarts passat va poder inaugurar la preuada estrella, que se li ha entregat en honor als seus 50 anys com a actor i productor.

Durant l’acte d’inauguració es va poder veure el pare de l’actor, Kirk Douglas, que ja té la seva pròpia estrella al passeig. De fet, les dues rajoles són molt a prop i, durant la presentació, l’actor, de 74 anys, no va poder evitar emocionar-se per la presència del seu pare: "Significa molt per a mi que siguis aquí. D'aquí un mes faràs 102 anys. Gràcies pels teus consells, per ser la meva inspiració. Ho diré de tot cor: estic molt orgullós de ser el teu fill".

Cameron Douglas, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones i Kirk Douglas / REUTERS

A la presentació també hi va assistir el seu fill gran, Cameron Douglas, de 39 anys i que fa dos anys que està en llibertat després d’haver estat set anys a la presó per tràfic de drogues. "Estic molt orgullós de tenir al costat el meu fill Cameron", va dir l’actor, abans de dirigir-se a la seva dona, Catherine Zeta-Jones, "l’amor de la meva vida". "Estic agraït pel seu suport i paciència". L’actor també va recordar com d'aquí una setmana celebren el 18è aniversari de casats amb Zeta-Jones: "Gràcies pels millors 18 anys de la meva vida".

D’altra banda, a l’acte també hi havia l’actriu Jane Fonda, amb qui Douglas va protagonitzar ‘La síndrome de la Xina’ el 1979, i que l’actor va presentar com una "segona germana".

El Passeig de la Fama ja compta amb més de dos mil estrelles amb els noms de celebritats. Un honor que atorga la Cambra de Comerç de Hollywood per la seva contribució a la indústria de l’entreteniment.