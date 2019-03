"Michael Jackson va abusar de nosaltres incomptables vegades"

L'ombra dels abusos sexuals contra menors de Michael Jackson cada cop és més fosca i llarga i continua perseguint el cantant, deu anys després de la seva mort als 50 anys. Si bé les acusacions d'abusos s'han vinculat al seu nom moltes vegades, l'estrena del documental 'Leaving Neverland' al Festival de Cinema Sundance fa tot just un mes va fer aflorar el tema una vegada més. Dues víctimes de Jackson van oferir ahir més detalls dels fets en una entrevista a la BBC, en què asseguren que el cantant va abusar-ne "incomptables" vegades entre els 7 i els 10 anys. Es tracta de Wade Robson, de 36 anys, i de James Safechuck, de 40, que protagonitzen el documental.

Robson va explicar a la cadena britànica que Jackson abusava d'ell sempre que es veien o que passaven la nit junts. En aquells moments el cantant sempre li "tocava el cos", fins al punt que als 14 anys el va intentar violar. "Aquesta va ser una de les últimes experiències d’abús sexual que vam tenir", assegurava Robson al programa de Victoria Derbyshire.

També va explicar com Jackson sempre li va fer creure que entre ells hi havia amor, i fins i tot li va arribar a dir: "Si algú descobrís alguna vegada el que fem, tu i jo podríem anar a la presó la resta de les nostres vides i s’ensorrarien". Aquestes paraules aterrien el jove Robson. "De cap manera faria res per allunyar-me del Michael, d'aquest home, d'aquesta figura d’un altre món, d'aquest Déu per a mi que llavors s’havia convertit en el meu millor amic", lamentava durant el programa, en què qualificava el cantant de "mestre manipulador".

Quan es podrà veure el documental a casa nostra?

'Leaving Neverland' és un dels documentals més esperats del 2019 a la HBO, que s'estrenarà el 3 i 4 de març, encara que només en el servei dels Estats Units. A l'estat espanyol, Movistar+ l'estrenarà el 9 de març.

Denúncies que venen de lluny

Safechuck va presentar al 2014, cinc anys després de la mort de Jackson, una demanda contra el cantant adduint que va abusar d'ell quan tenia 10 anys i hi va coincidir en un anunci per a Pepsi. Segons recollia aquella demanda, Jackson va cometre "reiterats actes d'abusos sexuals de caràcter infame".

Jackson va ser acusat en vida quatre vegades d’abús sexual a menors. Però les demandes o bé es van retirar després d’acords extrajudicials (valorats en 25 milions de dòlars) o bé es va arribar a un veredicte d’absolució (com va passar en la segona tanda d’acusacions, la sentència de les quals va arribar l’any 2005).