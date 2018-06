El pare de Michael Jackson prohibeix a la seva família que el visitin tot i estar a punt de morir

El pare de Michael Jackson, Joe Jackson, hauria demanat al seu servei que no permeti a cap dels seus familiars que el visitin ni que accedeixin als seus registres mèdics perquè no vol que coneguin el seu veritable estat, tal com publica el ' Daily Mail'. La prohibició arriba fins i tot a la seva esposa Katherine, amb qui fa dècades que està casat.

Joe Jackson, de 89 anys, feia temps que estava feble de salut, però les darreres setmanes ha empitjorat substancialment, segons ha explicat Jermaine, el gran dels seus onze fills. "No li queda gaire temps", ha explicat al mitjà esmentat, on ha dit també que estaria encantat de visitar-lo. "Està molt, molt fràgil, no li queda gaire temps. La família necessita estar al costat del seu llit, aquesta és la nostra única intenció en els últims dies", ha lamentat.

Per canviar la que en principi seria la voluntat del seu pare, els Jackson emprendran accions legals per entrar a una casa que consideren seva. "Ningú sabia el que estava passant. No hauríem d'haver de suplicar i discutir per veure al nostre propi pare, especialment en un moment com aquest. Hem estat patint. No ens deien on era i no podíem saber la seva situació. Ni tampoc veure el metge. La meva mare estava molt preocupada", ha revelat Jermaine.