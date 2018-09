Michael Kors ultima la compra de Versace

La marca nord-americana Michael Kors podria comprar en els pròxims dies la italiana Versace per uns 2.000 milions d'euros, segons ha avançat 'The Wall Street Journal'. El que no queda clar és quin paper jugarà en aquest futur Donatella Versace, actual directora creativa de Versace i germana de Gianni Versace, el fundador de la casa. La incògnita és si es mantindrà en el càrrec i si la família seguirà com a accionista minoritària. Versace no ha volgut fer declaracions a la premsa aquests últims dies.

Amb aquesta compra, la nord-americana Michael Kors –que va començar com a marca de luxe assequible– aconseguiria fer-se un forat en la part alta d'aquest mercat, culminant un camí que va iniciar l'any passat amb la compra de la marca de sabates Jimmy Choo.