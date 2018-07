Michelle Williams es casa en secret

Sempre discreta quan es tracta de la seva vida privada, Michelle Williams, nominada quatre vegades als Oscars, es va casar en secret amb el cantant Phil Elverum, conegut amb el món artístic de Mount Eerie, a principis de juliol, segons ha confessat ella mateixa en una entrevista amb la revista 'Vanity Fair'. A la cerimònia, celebrada a les muntanyes Adirondacks al nord-oest de Nova York, només hi van assistir uns pocs amics, la seva filla Matilda, de 12 anys, i la filla d’Elverum, l'Agathe, de tres.

La relació de Williams, de 35 anys, amb el cantant no havia transcendit fins ara a la premsa. L’actriu de 'La meva setmana amb Marilyn' sempre ha preservat la seva intimitat, especialment després de la mort de la seva exparella Heath Ledger, pare de la seva filla. Després de tres anys junts, Ledger i Williams es van separar l’any 2007. Pocs mesos després, l’actor va ser trobat mort al seu apartament arran d’una sobredosi de medicaments venuts amb recepta. “Mai em vaig donar per vençuda en l’amor”, explica Williams a l’entrevista, en la qual recorda el paper cabdal que va tenir Ledger en la seva vida. “Sempre li dic a la Matilda: «El teu pare em va estimar abans que ningú pensés que jo tenia talent, era guapa o tingués roba bonica»”, rememora.

Williams defineix la seva nova relació com a “molt sagrada i especial”. Elverum s’ha traslladat d’Anacortes, a l’estat de Washington, a Nova York, a l’altra costa, per viure amb Williams i les filles de cada un dels dos. Com la seva actual dona, Elverum també ha experimentat una pèrdua traumàtica. La seva primera dona, la il·lustradora i també músic Genevieve Castré, va ser diagnosticada amb un càncer de pàncrees inoperable després de donar a llum i va morir 18 mesos després.