Miguel Bosé i Thalía, entre els presentadors dels Latin Grammy

Ja està tot a punt per a la gran gala de la música llatina, els Latin Grammy, que tindrà lloc aquest dijous a Las Vegas. Ara l’Acadèmia Llatina de la Gravació ha anunciat en un comunicat els noms dels artistes que pujaran a l’escenari per anunciar els guanyadors dels guardons. Així s’ha pogut saber que Miguel Bosé i Thalía seran presentadors de la gala, juntament amb altres noms com Pedró Capó, Luis Coronel, Beatriz Luengo i Raquel Sofía, entre molts altres. Tot i això, l’Acadèmia ja havia desvelat prèviament altres noms del món de l’actuació que també serien presentadors, com Laura Pausini, Anitta, Christian Nodal o Miguel Ángel Silvestre.

D’altra banda, també s’han revelat algunes de les actuacions musicals de la gala, com l’encarregada d’obrir la cerimònia, que anirà a càrrec de Will Smith, Marc Anthony i Bad Bunny amb la seva cançó ‘Está rico’. Altres artistes confirmats sobre l’escenari són Rosalía, Jorge Drexler, Pablo Alborán, Carlos Vives, Maná i Natalia Lafourcade.

La 19a edició de la gala, que tindrà com a mestres de cerimònies l’actriu Ana de la Reguera i el cantant Carlos Rivera, té com a gran preferit el colombià J Balvin, amb un total de vuit nominacions, seguit de la cantant espanyola Rosalía, que es presenta amb cinc candidatures.