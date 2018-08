Són amics des de la universitat, gairebé com germans, i han fet de ‘bussines angel’ l’un de l’altre

Si el nom Miguel Vicente no us sona, segur que us sonaran les seves creacions: Wallapop, LetsBonus, Globo… Quan tenia 35 anys, i amb un fill en camí, va deixar una feina fixa i un bon sou per crear un negoci propi. Ara se’l coneix com el “mag de les start-ups ”; la seva història és una combinació d’imaginació i atreviment, però també d’amistat. “Quan has de prendre una decisió vital, busques un amic que et doni una opinió sincera, no que et digui el que vols sentir”, afirma l’emprenedor.

Aquest amic va ser Cristian Pascual, fundador de Mediktor, que de seguida va animar-lo a tirar endavant l’aventura. Però no només això. Hi creia tant que es va convertir en el seu business angel i li va proporcionar el capital inicial. “Ell i la seva família han estat els business angels de totes les meves aventures empresarials, sempre m’han tractat com un fill”. El Miguel va ser el padrí de boda del Cristian, i ara el Cristian és el padrí dels seus fills.

Es van conèixer a la Universitat Politècnica de Catalunya, on van estudiar enginyeria industrial. La primera impressió no va ser bona: “No m’agradaven els seus pantalons: eren uns texans molt cridaners”. Però de seguida van connectar, i des d’aleshores el veu com el germà que mai havia tingut. “Em vaig criar amb la meva mare i dues germanes”, aclareix.

Durant els anys d’universitat, van conviure al Col·legi Major Penyafort. Van sortir de festa, van viatjar… “Ara la vida ens ha portat al mateix sector”, diu el Miguel. Del seu amic el que més n’admira és la intel·ligència i que és molt bona persona. “Té uns valors, una ètica i una integritat molt forts. Tinc una gran admiració per la feina que fa, invertiria en ell amb els ulls tancats”, assegura. De fet, per una vegada es van intercanviar els papers, i quan el Cristian va fundar Mediktor, un sistema d’intel·ligència artificial per diagnosticar malalties, el Miguel va convertir-se en el seu business angel. En el terreny personal, assegura que el seu amic “és d’aquelles persones que t’aporten equilibri quan passes una mala ratxa, però també la persona a qui truques quan tens una bona notícia”. I un bonus track. Si algun dia Miguel Vicente us fa una entrevista de feina per entrar a una de les seves start-ups, tingueu ben present això: valora moltíssim les persones que tenen amics des de fa molts anys. “Independentment de si la vida t’ha anat millor o pitjor, vol dir que saps tenir cura de la gent, i que ets bona persona”, sentencia.