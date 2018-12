Miley Cyrus i Liam Hemsworth es casen en secret

Han estat junts de forma intermitent des de fa més d'una dècada i ara ja són marit i muller. Miley Cyrus ha confirmat a través de les xarxes que ella i l'actor Liam Hemsworth es van casar en secret i en una cerimònia força privada el passat 23 de desembre. La cantant va confirmar el casament publicant diverses imatges en què se'ls veu vestits per a l'ocasió; ella amb vestit blanc i ell amb un vestit fosc i vambes a joc. L'ex Hannah Montana acompanyava les imatges amb el text "10 anys després" i la data de l'enllaç, 23.12.18.

La vigília de la Nit de Nadal un amic de la parella, Conrad Carr, feia saltar les alarmes després de publicar diverses imatges en què es podia veure la parella sent protagonistes d'una festa. Els pocs segons que durava el vídeo permetien veure una sala plena de familiars, entre els quals hi havia els fills de Chris Hemsworth i Elsa Pataky, germà i cunyada del nuvi.

Entre els vídeos que s'han compartit de la festa es pot veure la cantant ballant la cançó de Bruno Mars 'Uptown funk' guarnida amb el seu vestit de núvia amb un fons ple de globus i llums.

Cyrus, de 26 anys, i Hemsworth, de 29, es van conèixer el 2009 quan tots dos estaven rodant la pel·lícula 'La última canción', on interpretaven una parella d'adolescents enamorats. Després de tres anys d'anades i vingudes, el juny de 2012 van anunciar que estaven compromesos, tot i que un any després van fer oficial la seva ruptura. Després de trobades esporàdiques durant el 2015, el gener del 2016 van reprendre la relació i Cyrus va ser vista lluint un anell de compromís. La cantant va aprofitar una visita al programa 'The Ellen DeGeneres Show' per anunciar que tornaven a estar compromesos.

Segons la revista 'People', la intenció de la parella era celebrar el casament a la seva mansió de Malibú amb vistes a l'oceà, però la casa es va cremar durant els incendis de Califòrnia del novembre. Per aquest motiu, el ja matrimoni va decidir traslladar la cerimònia a Franklin (Tennessee), la ciutat natal de la cantant.