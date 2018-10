Miquel Adrover, Premio Nacional de disseny de moda 2018

El dissenyador mallorquí Miguel Adrover ha estat guardonat amb el Premio Nacional de disseny de moda 2018, que atorga cada any el ministeri de Cultura. El jurat ha escollit el creador mallorquí, que fa anys que està apartat de la primera línia del sector, per "l'impacte profund que ha causat en el món de la moda, pel seu compromís social i la capacitat reflexiva del seu treball i per la vigència atemporal del seu discurs en el marc de la creació contemporània".

El jurat també ha valorat la feina "d'un artista iconoclasta àmpliament reconegut per la crítica internacional" i ha afegit que "la seva empremta continua present en l'avantguarda de la moda".

Una revolució en el sector

Adrover (Campos, 1966) va revolucionar el món de la moda als anys 90 per la seva manera de concebre les peces de vestir, que sempre tenien un sol ús, més enllà del que proposaven els seus creadors. El 1999 va presentar la seva primera col·lecció a Nova York i l'any següent va rebre el prestigiós premi Perry Ellis al millor dissenyador emergent.

"La moda és un negoci perquè l'economia dels països funcioni i només incita al consumisme, no ajuda la gent a sentir-se bé", va dir una vegada, amb esperit crític, i per això creava amb teixits de segona mà als quals donava un nou ús, una pràctica que ara ja apliquen altres dissenyadors però fins llavors no utilitzava gairebé ningú.

"Falta consciència en el món de la moda"

Adrover viu actualment a Calonge, Mallorca, on ha rebut el premi "amb sorpresa", segons ha dit a Efe. Una mica sobrepassat, ha explicat que en el món de la moda "hi ha més tendència però falta consciència", cosa que suposa una reflexió que no vol ser negativa, ha dit, "sinó que ens porti a pensar per què aquesta samarreta pot costar només 5 euros". Adrover confia que l'auge de la moda sostenible "no sigui una simple qüestió de màrqueting" i que les noves generacions hi donin suport.

Tot i que ja no està a primera línia, Adrover manté la seva marca i algunes de les seves creacions segueixen formant part de grans exposicions de moda, amb peces seves fins i tot al Metropolitan de Nova York o al Victoria & Albert de Londres.