Miquel Guarro, nou cap pastisser de l'escola Hofmann

El guanyador més jove del Trofeu Lluís Santapau, el campionat de referència de la xocolateria artesana, s’acaba d’incorporar com a nou cap pastisser de l'escola de cuina i pastisseria Hofmann, que obre un nou obrador i una aula a la barcelonina Via Laietana. Es tracta de Miquel Guarro, que amb només 29 anys ja exercia de pastisser i docent a la Chocolate Academy i que compta amb una vasta experiència amb Frank Fresson a Metz i amb els germans Torres al Dos Cielos.

Sílvia Hofmann, filla de la fundadora, que està al capdavant de l'escola des del 2017, considera: "Miquel Guarro reuneix requisits com a mestre pastisser i com a formador; és un professional amb una tècnica impecable, base de la filosofia Hofmann, però per joventut i experiència aporta també una creativitat i una visió que ens faran evolucionar". A més, ha argumentat que aquesta incorporació permetrà "incidir en la línia que va iniciar Mey Hofmann i incorporar matisos, pedagògics i tècnics, encaminats cap a una pastisseria més neta, personal i líder en disseny". D’altra banda, Hofmann també planeja obrir nous cursos i línies de formació, basats en les demandes de la pastisseria actual, "amb menys sucres i greixos, més presentacions curioses i alguna cosa més".

Durant el primer semestre d’aquest any, l’escola Hofmann, que té 36 anys d’història i 23 cursos professionals, posarà en funcionament unes noves instal·lacions de l'escola a la Via Laietana, un local de 500 metres quadrats que disposarà d'un nou obrador de brioixeria, pastisseria i xocolateria.