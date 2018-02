El Mobile dispara la demanda de llagosta i llamàntol

En plena temporada baixa, la celebració del Mobile World Congress aquesta setmana a Barcelona torna a disparar les vendes a Mercabarna, especialment de productes alimentaris de luxe.

Els productes més demandats, amb un augment d'un 40% respecte a les vendes normals d'aquesta temporada, són la llagosta, el llamàntol, l'escamarlà gran, les ostres i les carns 'premium', segons dades de l'Associació d'Empreses i Concessionaris de Mercabarna (Assocome). De fet, els majoristes de peix esperen un augment de les vendes del 35% respecte a una setmana normal del mes de febrer, que és el més fluix de tot l'any. Aquest increment serà molt evident en productes habituals i amb presència assegurada als mercats de productes com el corball, la cua de rap, el salmó, el llobarro i l'orada. Els majoristes expliquen que durant els dies que dura el congrés els restaurants han de servir menús tancats a grans grups i no poden estar a l'expectativa que aquell dia falli el peix. Són uns productes que, a més, se serveixen majoritàriament nets i en porcions per facilitar la feina als restauradors.

La carn, també

Pel que fa a la carn, també experimenta un augment del voltant del 15% respecte a una setmana normal. Els majoristes expliquen que l'increment es nota en els millors talls de vedella, les costelles de cabrit i les hamburgueses selectes.

Amanides i fruita

Mantenint la tendència de l'any passat, també es manté la demanda de productes manipulats, tallats i nets com ara les amanides ja preparades i les safates de fruites. També triomfen les hortalisses crues, preparades i llestes per menjar. Per fer front a la demanda de tots aquests productes, la principal empresa proveïdora de fruita i hortalissa de Fira de Barcelona treballarà 24 hores al dia per servir les més de 30.000 unitats d'amanida i safates de fruita que s'oferiran durant el congrés.