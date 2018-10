Mollerussa aconsegueix el rècord Guinness amb els seus vestits de paper

338 vestits i 162 vestits de nina, tots ells de paper, permetran a la capital del Pla d'Urgell, Mollerussa, l'entrada al Llibre Guinness dels Rècords. Per aconseguir-ho, se'ls va demanar que exposessin en un mateix espai 300 vestits de paper, una xifra que han superat omplint no només l'escenari i la platea del Teatre de l'Amistat, sinó tots els passadissos i l'entrada de l'edifici.

Segons la coordinadora d'aquesta fita rècord, Carme Polo, ho han aconseguit i suposa "un reconeixement" pels creadors del certamen dels vestits de paper i per totes les modistes que hi participen any rere any. La pròxima desfilada de vestits de paper es farà el 15 de desembre, data en què esperen haver rebut la certificació Guinness.

"Ens vam proposar amb l'Ajuntament i el Museu de Vestits de Paper que els vestits de paper tinguessin més projecció internacional i vam creure que el rècord Guinness podria ser interessant". Així va començar tota aquesta fita, tal com explica la coordinadora i periodista, Carme Polo, que ha explicat que "s'ho van proposar" i ho "han aconseguit". Polo detalla que des del World Record Guinness els van demanar que per aconseguir-ho havien d'exposar 300 vestits de paper en un mateix espai. "Al Teatre de l'Amistat hi hem posat 338 vestits de paper i 162 vestits de nina". El teatre no només té plena la platea i l'escenari, sinó que s'han omplert els passadissos i l'entrada de l'edifici.

540x306 Un detall d'un dels vestits / ACN Un detall d'un dels vestits / ACN

Polo ha explicat que per aconseguir el rècord han sumat els 90 vestits de l'exposició permanent del museu, a més de la resta de vestits del fons del mateix museu. "Són vestits de gran qualitat perquè són els guanyadors de cada any".



"Ara hem fet una afirmació comptant cada vestit i hem d'enviar tota la informació i documentació i la fitxa de cadascun dels vestits" als membres del World Record Guinness perquè "d'aquí un parell de mesos" els enviïn la certificació oficial, diu Polo.



La coordinadora diu que la mostra aplega vestits dels últims 25 anys perquè "els vestits dels anys 70 i 80 no es poden exhibir perquè el pas dels anys ha fet malbé el paper". Polo afirma que el paper és una matèria "delicada" i "efímera", per això, també lluiten per ser Patrimoni Immaterial de la Unesco. Polo també ha remarcat que "no es pot comptabilitzar el paper ni les milers o potser milions d'hores que les modistes han passat confeccionat els vestits".



Una de les veïnes i modista de Mollerussa, Roser Cardona, ha explicat que ha participat en diferents desfilades i que el rècord Guinness suposa "una il·lusió i un reconeixement per a les modistes i per al poble". Cardona també afegeix que tot contribueix a fer que el certamen "tiri endavant". Un certamen, per cert, que aporta cada any dissenys de modistes de tot el territori en les diferents categories de vestits de paper.