Mollerussa busca el Guinness amb els seus vestits de paper

Els vestits de paper de Mollerussa tenen un repte: aconseguir el rècord Guinness per a l'exhibició més gran de vestits fets amb paper presentada al món.

Des de fa 52 anys, la capital del Pla de l'Urgell organitza per Santa Llúcia un concurs de vestits de paper cosits a mà per creadors i artesans que aconsegueixen l'aplaudiment i la valoració del públic i el jurat. Ara aquestes creacions manuals extremadament delicades volen fer un pas més cap al reconeixement internacional.

540x306 Una model desfila amb un dels vestits de paper Una model desfila amb un dels vestits de paper

Per això, aquest cap de setmana més de 300 d'aquests vestits de paper, d'entre els 2600 que han desfilat al llarg de tots els anys que fa que se celebra el concurs, s'exposen al Teatre Amistat de Mollerussa amb l'objectiu d'aconseguir el Guinness per a la mostra de vestits de paper més gran feta al món. Es vol així promoure els valors culturals d'aquesta tradició i defensar els vestits de paper com un art que es deriva del saber popular, de la tradició de la costura i de l'excel·lència del treball artesà.

540x306 Un vestit de paper de fantasia Un vestit de paper de fantasia

El Museu de Vestits de Paper de Mollerussa, inaugurat el 2009, és únic al món i acull la col·lecció de vestits premiats al llarg de les diferents edicions del concurs.