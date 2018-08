La Moncloa no vol Pedro Sánchez de vacances a Mojácar

El president espanyol, Pedro Sánchez, normalment passa uns quants dies de l’estiu a Mojácar, on hi té una casa, amb la seva dona. El problema és que l’habitatge no reuneix els requisits de seguretat mínims, segons han explicat fonts de la Moncloa a La voz de Almería, i per això li han desaconsellat que hi vagi. Segons el diari, el seu equip de seguretat “gairebé l’hi ha prohibit”. L’alternativa plantejada per Sánchez és que la seva dona i les dues filles sí que s’hi intal·lin, mentre que ell es quedarà a la Moncloa i farà viatges esporàdics per compartir-hi estones. Però aquesta solució tampoc no convenç els responsables de la seguretat del nou president espanyol, que viurà el seu primer estiu des que va estrenar el càrrec.

El que sí que s’ha confirmat és que Sánchez passarà uns quants dies al parc de Doñana. Ho farà, concretament, al palau de Las Marismillas, una de les residències del departament de Patrimoni Nacional que altres estius ja havia rebut la visita presidencial de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy.