Mor Carlo Benetton, el petit dels quatre fundadors de la marca italiana

Carlo Benetton, el més jove dels germans fundadors del grup de moda italià Benetton, ha mort als 74 anys a la seva residència de Treviso, al nord d'Itàlia, a causa d'una malaltia que li van diagnosticar fa sis mesos, segons ha confirmat la firma. Juntament amb els seus tres germans, Luciano, Gilberto i Giuliana, va participar en la fundació de la companyia el 1965 a la localitat de Ponzano Veneto, al nord-est del país, on van començar a fabricar els jerseis de colors vius que tanta fama els acabarien donant.

L'imperi de Benetton va créixer de forma fulgurant durant els anys 80 gràcies a la mescla exacta de qualitat, moda i preu que ells oferien però també en gran part a les campanyes publicitàries que per a ells va firmar Oliviero Toscani, que encara avui són referents en la història de la publicitat. En aquelles circumstàncies Benetton va expandir-se a 100 països i va traslladar la producció a països on la mà d'obra era més econòmica que a Itàlia.

Carlo Benetton es va ocupar fins poc abans de morir de la producció. Per aquest motiu gestionava els terrenys que la família posseeix a l'Argentina, on crien gran part de les ovelles d'on extreuen la llana per als seus jerseis. També dirigia l'empresa agrícola Maccarrese a la regió del Laci, una de les tantes que té el 'holding' de la família, on la marca Benetton suposa poc més del 10% del total del patrimoni. Va tenir un total de cinc fills entre els seus dos matrimonis.

El grup Benetton va perdre en l'exercici del 2017 180 milions d'euros, la major pèrdua de la història de la companyia. De fet, el mal moment que passa el grup va fer que l'any passat Luciano hagués de tornar a agafar les regnes de l'empresa, als 82 anys.