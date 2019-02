Mor la icona de la moda Caroline Lee Radziwill, germana de Jacqueline Kennedy

L’escriptora, actriu i icona de la moda Caroline Lee Radziwill, germana petita de Jacqueline Kennedy, va morir divendres a la seva casa de Nova York. Als seus 85 anys, Radziwill havia cultivat una vida plena de moda, art i glamur i comptava amb amics tan reconeguts com el pintor Andy Warhol, el dissenyador Yves Saint Laurent i l’escriptor Truman Capote. De fet, la revista ‘Vanity Fair’ l’ha descrit com "una estrella en si mateixa, que no només enlluernava els salons de Manhattan sinó també els sopars de l’elit internacional".

La que va ser germana d’una de les ex primeres dames més famoses de la Casa Blanca es va dedicar al disseny d’interiors i es va casar tres vegades. El seu matrimoni més fructífer va ser el que va tenir amb el príncep polonès Stanislaw Albrecht Radziwill, amb qui va tenir dos fills, l’ Anthony i l' Anna Christina. Tot i això, la tragèdia va picar a la seva porta quan el fill va morir de càncer als 40 anys, poc abans que John-John Kennedy morís juntament amb la seva dona en un accident d’avió.

Aquests últims dies alguns mitjans nord-americans s’estan fent ressò de les rivalitats que van existir entre Caroline Lee i la seva germana Jacqueline. Moltes de les fonts provenen de la biografia no autoritzada 'Les fabuloses germanes Bouvier: les tràgiques i glamuroses vides de Jackie i Lee', que es va publicar fa pocs mesos de la mà de Sam Kushner i Nancy Schoenberger. En aquest text s’assegura que les rivalitats ja provenien de la infància, quan Jacqueline era la filla preferida del seu pare, el banquer John Vernou Bouvier III, i Caroline Lee era la predilecta de la seva mare, Janet Norton Lee. Un matrimoni que posteriorment acabaria en divorci.

Tot i això, les dues germanes haurien sigut inseparables durant el mandat de Kennedy a la Casa Blanca, i sobretot davant la tragèdia de l’assassinat del president el 22 de novembre del 1963. Un suport que hauria acabat quan, més tard, les dues germanes es van enamorar del mateix home: el magnat Aristotelis Onassis, que finalment es va casar amb Jacqueline.

En els últims anys, Caroline Lee havia publicat dos llibres de fotos sobre els seus viatges i la seva col·lecció d’amics famosos. També seguia treballant i era coordinadora de relacions públiques i esdeveniments especials de Giorgio Armani.