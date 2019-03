Mor Cuca Solana, impulsora de la passarel·la Cibeles

"Si una cosa t'agrada, t'ajuda a viure". Aquest era el lema de Leonor Pérez Pita, més coneguda com a Cuca Solana, que ha mort aquest dimecres a Madrid a l'edat de 78 anys. Una trista notícia per al món de la moda, on és coneguda per haver estat al capdavant de la passarel·la Cibeles durant més de tres dècades. Un impuls que va iniciar amb la creació, el 1986, de la famosa setmana de la moda madrilenya, avui coneguda com a Mercedes-Benz Fashion Week i de la qual era presidia el seu comitè de moda.

Durant tots aquests anys gestionant la passarel·la, Solana va treballar sempre amb la convicció que s'havia de potenciar el talent de casa sense perdre de vista tot el talent emergent. A més, gràcies a la seva fe en els joves creadors, va aconseguir que Ifema posés en marxa el 2006 la passarel·la EGO, una peça clau de relleu generacional en la indústria.

La seva trajectòria professional va ser reconeguda el 2018, quan va rebre el Premi a la Promoció en la Indústria de la Moda, atorgat pel ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. En l'acte d'entrega es va subratllar el seu "paper destacat en la difusió de la indústria de la moda espanyola, en què ha aconseguit reconeixement social i promoció mundial".