Mor Lys Assia, la guanyadora del primer festival d'Eurovisió

La cantant suïssa Lys Assia, que el 1956 va guanyar el primer festival d'Eurovisió, va morir aquest dissabte als 94 anys, segons ha informat l'organització del certamen en un comunicat. Nascuda el 1924 a Rupperswil, al nord de Suïssa, amb el nom de Rosa Mina Schärer, va començar la seva carrera artística com a ballarina però ràpidament es va decantar cap al món de la cançó. El 1950 va aconseguir el seu èxit més destacat amb el tema 'O mein Papa'.

Al llarg de la seva trajectòria artística, Assia va actuar per a personalitats com la reina Elisabet II d'Anglaterra, el rei Faruk d'Egipte i la primera dama argentina Eva Perón, i es va implicar en projectes solidaris arreu del món.

Durant la dècada dels 50 també va participar com a actriu en diverses pel·lícules, però se la recorda especialment per haver guanyat la primera edició del festival d'Eurovisió, que es va celebrar a Lugano (Suïssa) el 1956. Una de les dues cançons que va interpretar durant el certamen, 'Refrain', va ser la més votada. No se sap quina puntuació va obtenir, ja que els resultats no es van fer públics.

Lys Assia va tornar a participar a Eurovisió els dos anys següents. El 1957 va ser penúltima amb 'L'enfant que j'étais', i el 1958 va aconseguir la segona plaça gràcies al tema 'Giorgio'. De fet, l'artista va mantenir forts vincles amb el festival durant tota la vida: el 1985 i el 2005 va participar en les gales commemoratives del 30è i el 50è aniversari del certamen, i el 2008 es va encarregar de donar el tret de sortida a les votacions. El 2011, fins i tot es va presentar com a candidata a representar el seu país en l'edició de l'any següent, tot i que finalment el seu tema, 'C'était ma vie', no va ser escollit. També va intentar participar a l'edició del 2013, però no va arribar a la final del procés de selecció suís.

Durant els últims anys, Assia ha viscut a Zurich, on ha hagut de superar diversos problemes de salut. Va morir a l'hospital Zollikerberg de la ciutat suïssa 21 dies després d'haver complert els 94 anys.