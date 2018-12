Mor Sondra Locke, musa i exparella de Clint Eastwood

Coneguda per haver coprotagonitzat sis pel·lícules amb Clint Eastwood i haver sigut la seva parella durant més d'una dècada, l'actriu Sondra Locke ha mort a la seva casa de Los Angeles a l'edat de 74 anys. Locke, que va ser nominada als Oscars i al Globus d'Or l'any 1967 pel seu debut amb la pel·lícula 'El cor és un caçador solitari', va patir una aturada cardíaca derivada del càncer de mama i ossos que patia el 3 de novembre passat, tot i que la seva mort no ha transcendit fins ara, segons informa Associated Press.

Locke i Eastwood es van conèixer l'any 1976 mentre rodaven 'El bandoler Josey Wales' i, segons l'actriu, va ser "un amor a primera vista". Llavors ell estava casat amb Maggie Johnson, de qui no es va divorciar oficialment fins al 1984, i ella amb el seu amic de la infantesa Gordon Anderson, amb qui va estar unida legalment fins a la seva mort. De fet, Anderson, que l'any 1997 es va declarar homosexual, és qui ha informat sobre la mort de Locke.

Junts van rodar pel·lícules com ara 'Ruta suïcida' (1977), 'Bronco Billy' (1980) o 'Dur de pelar' (1978). El seu últim treball junts va ser 'Impacte sobtat' (1980).

L'any 1989 Eastwood i Locke van trencar la seva relació i, segons el relat d'ella, el director va treure les seves coses i va canviar els panys de la porta d'una casa que l'actriu creia que era un regal. La separació no va ser amistosa i Locke el va denunciar en dues ocasions: la primera per reclamar una pensió i la segona per frau, ja que assegurava que Eastwood l'havia enganyat assegurant-li que podria firmar un acord amb Warner si retirava la demanda per a la compensació econòmica. Locke afirmava que Eastwood havia intentat sabotejar la seva carrera professional.

L'any 1996 van arribar a un acord per una xifra que mai va ser revelada i l'actriu va retirar la demanda poc abans que la justícia emetés un veredicte. En el seu moment, Locke va assegurar que la seva demanda no responia a motius econòmics sinó a una defensa dels seus drets professionals.

Com a directora, Locke va firmar 'Ratboy' (1986), 'Impulse' (1990), el telefilm 'Death is small doses' (1995) i 'Do me a favor', amb Rosanna Arquette.