Mor Zombie Boy als 32 anys

Zombie Boy, el nom artístic del model Rick Genest, va ser trobat mort a casa seva, a Mont-real (Canadà) aquest dimecres, segons han publicat mitjans especialitzats dels EUA. Conegut internacionalment pels seus tatuatges, que li omplien tot el cos i que recreaven l'aparença d'un mort vivent, sembla que ha mort víctima d'un trastorn mental que l'hauria portat al suïcidi, una dada que han publicat diversos mitjans i que la seva amiga Lady Gaga ha explicat a Twitter. De fet, Zombie Boy va saltar a la fama després de protagonitzar el vídeo musical de Gaga 'Born this way', l'any 2011, cosa que li va donar posteriorment una fama internacional inesperada amb treballs conjunts amb Jay Z o portades per a revistes com 'GQ' i 'Vanity Fair'.

Lady Gaga, cantant que el va descobrir Rick Genest per al gran públic, ha reconegut a través de les xarxes socials que està "ensorrada" per la pèrdua del seu "amic". L'artista, de 32 anys com Genest, ha aprofitat l'ocasió per recordar a tothom que pateixi algun tipus de problema mental que demani ajuda quan se senti en perill. "Hem de salvar-nos els uns als altres", ha escrit la diva dl pop.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB