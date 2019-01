Mor el dissenyador Elio Berhanyer al 89 anys

El dissenyador cordovès Elio Berhanyer, un dels grans noms de la moda espanyola, ha mort aquest dijous als 89 anys.

La seva història és digna de pel·lícula: va néixer en una família de camperols i no va anar mai a l'escola, així que va aprendre a llegir i a escriure de forma autodidacta. Amb 17 anys es va traslladar a Madrid i va començar a treballar com aparadorista a la perruqueria d'Elisabeth Arden i després va fer de dissenyador de vestuari amb Gustavo Pérez Puig. No va ser fins als 27 anys que va obrir la seva primera casa de costura a Madrid i que va presentar la seva primera col·lecció.

Tres anys després va fer el salt a Nova York. Al llarg de la dècada dels 60 i 70 va portar les seves col·leccions d'alta costura per tot el món, i el 1969 va començar a dissenyar 'prêt-à-porter'.

El seu estil estava basat en les línies austeres, una elegància discreta i un concepte de la modernitat sense gaires estridències.

Berhanyer va ser el dissenyador dels uniformes de l'aerolínia Iberia als anys 70 i 80, i al Brasil va rebre un premi pel millor disseny d'uniforme d'aerolínies del món.

540x306 L'uniforme que va crear per Iberia el 1983 / WIKIPEDIA L'uniforme que va crear per Iberia el 1983 / WIKIPEDIA

L'any 2011 va ser guardonat amb el Premio Nacional de disseny de moda.