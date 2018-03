Mor als 91 anys el dissenyador Hubert de Givenchy

El dissenyador francès Hubert de Givenchy ha mort aquest cap de setmana als 91 anys, segons ha informat l'agència Efe. El modista era conegut per una llarga trajectòria en el camp de l'alta costura sota el segell de la seva firma, amb la qual va vestir actrius tan destacades com Audrey Hepburn.

"Givenchy es va apagar mentre dormia la nit del dissabte 10 de març. Els seus nebots i nebodes i els seus fills comparteixen el dolor", ha explicat a 'Le Figaro' el dissenyador Philippe Venet, company i amic de Givenchy. "En lloc de flors i corones, ell hauria preferit un donatiu a Unicef en la seva memòria", ha afegit.

249x249 Audrey Hepburn a 'Breakfast at Tiffany's' / GETTY Audrey Hepburn a 'Breakfast at Tiffany's' / GETTY

A Hepburn la va vestir per al film 'Esmorzar amb diamants', del 1961, on ella va convertir en una icona el vestit negre de tall sirena escotat a l'esquena i combinat amb un generós collar de perles.

Des de la seva primera desfilada, l'any 1952, al seu adeu a la 'maison', el 1995, que havia venut el 88 al grup LVMH, Hubert de Givenchy va marcar el ritme i el camí durant 40 anys al món de la moda amb l'elegància de les seves creacions. "Tant a l'hora de fer vestits llargs i solemnes com en la roba de dia, Hubert de Givenchy reunia dues estranyes qualitats: ser innovador i atemporal", ha dit el president del grup LVMH, Bernard Arnault, recollides pel diari francès 'Liberation'.

La 'maison' Givenchy, que ara està liderada pel dissenyador Ricardo Tischi, també ha fet un homenatge al seu fundador amb un comunicat en què destaquen "la seva incotestable personalitat en el món de l'alta costura francesa" i subratllen que va ser "un cavaller que va simbolitzar l'estil 'chic' i l'elegància parisina durant més de mig segle".

Admiració per la mare

Givenchy va néixer el 20 de febrer de 1927 en una família protestant de l'antiga noblesa francesa. El seu pare va morir quan ell tenia només 2 anys i el nen va créixer admirant la seva mare, que segons explica el diari 'Le Monde' era "una bella dona elegant i sofisticada de la què ell va heretar l'aspecte natural i el físic d'una estrella de Hollywood".

Ja de ben petit sentia fascinació pels teixits i vestits d'arreu del món que el seu avi col·leccionava, i quan era adolescent, el jove Givenchy va descobrir una de les figures que seria un referent al llarg de tota la seva vida: el dissenyador Cristóbal Balenciaga i les seves obres escultòriques en forma de vestits. De fet, va marxar a París a buscar-se la vida amb l'objectiu de conèixer el seu ídol. En un primer moment no ho va aconseguir però va vèncer les retincències familiars i va aconseguir inscriure's a l'escola de belles arts de la capital francesa. Va començar a treballar a les cases de costura d'aquell París que tot just sortia de la Segona Guerra Mundial. Va començar a treballar per Jacques Fath i després per Robert Piguet i Lucien Lelong abans d'entrar a treballar a Elsa Schiaparelli, on de seguida es va convertir en director artístic. El 1952 va fundar la seva pròpia 'maison' i poc després va organitzar la primera desfilada d'alta costura. Va ser llavors quan, finalment, va conèixer Balenciaga, a qui sempre va considerar un mestre, i fins i tot com pare.

Givenchy va vestir algunes de les dones més famoses i icòniques del segle XX, més enllà d'Audrey Hepburn, com Jacqueline Kennedy, Grace Kelly, Carolina de Mónaco o Wallis Simpson.