Mor l'empresari Matthew Mellon mentre estava en desintoxicació

L'empresari Matthew Mellon, descendent d'una nissaga de banquers, va morir dilluns als 54 anys a Cancún, a Mèxic, en un centre de desintoxicació on estava seguint un programa específic per als opiacis. Segons un comunicat difós per un representant seu, l'empresari no havia aconseguit superar l'addicció, contra la qual hauria lluitat ja anteriorment en un altre centre a Malibú, Califòrnia.

Divorci polèmic

Mellon va estar casat amb Tamara Mellon, la fundadora de la marca de calçat de luxe Jimmy Choo, que després de separar-se el va acusar d'espionatge industrial. De fet, la seva figura va agafar molta rellevància social quan es va produir la separació, ja que Tamara —a qui havia conegut mentre es desintoxicaven en una reunió de Narcòtics Anònims— el va criticar públicament en diverses ocasions. "Estar casada amb el Matthew era com tenir un altre nen. No sap gestionar els seus comptes bancaris, no pot pagar les seves factures. Quan vam estar casats jo em feia càrrecs d'aquestes responsabilitats perquè ell era totalment incapaç de fer-ho sol", va dir sobre el que havia sigut el seu marit.

Criptofortuna

Plegats van tenir una filla i el seu matrimoni va durar quatre anys. Un tribunal va exonerar Mellon en el cas d'espionatge en què ella l'acusava. Mellon era addicte a l'OxyContin, un potent analgèsic opiaci, i s'havia sotmès a diferents programes de rehabilitació al llarg de la seva vida. 'Forbes' el va col·locar recentment en la llista de persones més riques del món en criptomonedes, amb un patrimoni pròxim als 900 milions d'euros.