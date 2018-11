Mor l’ex nòvia del raper Puff Daddy

Són moments molt durs per a Sean ‘Diddy’ Combs. El raper, també conegut com a P. Diddy o Puff Daddy, ha rebut la notícia de la mort de Kim Porter, la model que havia sigut la seva parella durant 13 anys i amb qui va tenir tres fills.

La model i actriu, de 47 anys, va ser trobada sense vida aquest dijous a casa seva, a la Vall de San Fernando (Califòrnia), i encara no s’ha determinat la causa de la seva mort, segons ha comunicat l’Oficina del Xèrif del comtat de Los Angeles. Tot i això, la web ‘TMZ’ afirma que les autoritats van rebre una trucada des de la casa de Porter que informava que havia tingut una aturada cardíaca. Una altra font propera a la model també ha explicat al mateix portal de notícies que Porter havia tingut símptomes semblants als de la grip i que possiblement tenia una pneumònia. Tampoc es descarta, segons la mateixa publicació, que la model hagués contret algun virus o malaltia arran del viatge que havia fet recentment a l’Àfrica.

"El Diddy està devastat i commocionat. Amb la Kim eren molt amics i criaven junts els seus fills, encara que la relació no havia funcionat", ha dit una altra font a la revista ‘People’. La parella va estar junta durant més d’una dècada, entre el 1994 i el 2007, tot i que va patir molts alts i baixos. Junts van criar tres fills biològics i un que era fruit d’una relació anterior de Porter amb el productor musical Al B. Sure.

La notícia de la mort de Kim Porter ha encès les xarxes socials, on han aparegut moltes mostres de condol de diversos artistes, com Rihanna, Nicki Minaj, Missy Elliott i Viola Davis, entre d'altres.

This is so heartbreaking😥 Lord please give her kids & her whole family strength 😥🙏🏾 https://t.co/vJprHqw0ZZ