Mor el pare de Michael Jackson als 89 anys

Joe Jackson, el pare de Michael Jackson i arquitecte dels Jackson 5, ha mort aquesta matinada a Los Angeles (EUA) als 89 anys per complicacions derivades d'un càncer, ha informat avui la web TMZ, especialitzada en informació sobre famosos. Jackson havia sigut hospitalitzat aquest mes a causa del càncer terminal que patia, segons havien avançat fonts familiars. La publicació va assenyalar el dia 22 d'aquest mes que Jackson patia el càncer "des de fa un temps" i que estava "en l'última fase", ja que la malaltia, arribada a aquest punt, "no podia ser tractada".

Aquell mateix dia, durant la celebració dels Radio Disney Awards, Janet Jackson va recollir un guardó en homenatge a la seva carrera i va donar les gràcies a la seva mare, Katherine, per haver-la criat "amb l'amor més desmesurat que es pugui imaginar", i al seu "increïble pare", Joe, que va aconseguir "treure el millor" d'ella. Fa dos dies un tuit publicat en el compte de Twitter de Joe Jackson presagiava el que ha passat aquest dimecres: "He vist més capvespres dels que em queden per veure. El sol surt quan li arriba el moment i, t'agradi o no, el sol es pon quan li arriba el moment".

Nascut el 26 de juliol del 1928 a Arkansas, Jackson es va casar amb Katherine el 1949 i van tenir 10 fills en comú: Jackie, Tito, Jermaine, Marlon, Brandon (mort poc després de néixer), Michael, Randy, Rebbie, La Toya i Janet. Joe Jackson també va tenir una altra filla, Joh'Vonnie Jackson, amb Cheryl Terrell, amb la qual suposadament va tenir un idil·li durant 25 anys.

El patriarca dels Jackson va començar a treballar en la carrera musical dels seus fills al començament de la dècada dels 60, quan vivien a la localitat de Gary (Indiana, nord-est), i va apostar per Jackie, Tito, Jermaine, Marlon i Michael per formar el que posteriorment serien The Jackson 5 després de duríssims assajos i actuacions en competicions locals i petits recintes.

Més tard va aconseguir que apostessin per ells a l'Apollo Theater de Harlem, on van actuar després de signar el seu primer contracte discogràfic. Així arribaria el seu primer senzill, 'Big boy', i el pas a primera divisió després de signar per la Motown Records el 1969, amb la qual van crear èxits com 'I want you back', 'ABC', 'The love you save' i 'I'll be there'.

A més del talent del seu fill més conegut, Michael Jackson, Joe també va polir la carrera d'una altra superestrella com la seva filla Janet, a qui va pagar els seus primers enregistraments i va supervisar el seu àlbum de debut.

L'èxit no va ocultar el costat fosc de la seva personalitat, ja que sovint se'l va acusar d'excedir-se emocionalment i físicament amb els seus fills. De fet, ell mateix ho va admetre en una entrevista el 2010 amb Oprah Winfrey. "Allò feia que no acabessin a la presó i els mantenia ferms", explicava.