Neix la primera cervesa feta entre els barcelonins

Moritz ha presentat aquest dimecres la Moritz BaPA (Barcelona Pale Ale), la primera cervesa col·laborativa basada en l'opinió dels barcelonins, als quals s'ha preguntat com hauria de ser la beguda que defineixi la Ciutat Comtal. Aquesta edició exclusiva es podrà degustar al Barcelona Beer Festival d'aquest cap de setmana i també estarà disponible a la Fàbrica Moritz Barcelona i al Bar Velódromo a partir del dilluns 18 de març i fins a l'estiu.

La Moritz BaPA és una creació del Moritz Beer Lab, el laboratori de R+D de la seva fàbrica de Barcelona, on l'empresa elabora begudes d'edició limitada. “Nosaltres vam fer la primera cervesa de Barcelona, i a partir d’aquesta experiència hem volgut fer la primera cervesa creada per Barcelona. En el procés d’elaboració ha resultat decisiu conèixer els interessos i les preferències dels ciutadans i de la ciutat a qui volem representar. Esperem haver creat la cervesa que doni resposta a tot això”, ha explicat Albert Viaplana, mestre cerveser de la Fàbrica Moritz Barcelona.

651x366 Albert Viaplana i Mikel Rius amb la nova cervesa / Moritz Albert Viaplana i Mikel Rius amb la nova cervesa / Moritz

La nova cervesa és molt aromàtica, de color groc or i sedosa, tal com ho han decidit els 400 enquestats. Per realitzar l'estudi, elaborat per Kantar Millward Brown, s'han entrevistat de manera online 240 homes i 160 dones de Barcelona capital. A partir dels resultats obtinguts, Albert Viaplana i Germán Melgarejo, mestres cervesers de Moritz, han elaborat la Moritz BaPA.

Llúpols amb valor cosmopolita

La nova cervesa combina cinc llúpols diferents, per així emfatitzar el valor cosmopolita de Barcelona. Per a l’Albert Viaplana, “els barcelonins demanaven una cervesa sedosa al paladar amb un punt d’amargor equilibrat. Per dotar la cervesa d’aquesta textura sedosa hem utilitzat en la seva configuració malta d’ordi, malta de blat i civada que li aporten la textura sedosa i la terbolesa. A més, es tracta d’una cervesa d’alta fermentació amb una amargor equilibrada de 30º IBU i 6% d’alcohol, el percentatge ideal segons l’estudi”. Tanmateix, el director del Barcelona Beer Festival, Mikel Rius, ha assegurat que beure cervesa és un acte de socialització i Moritz ha sabut connectar els valors d'una ciutat i una cervesa molt interessant en el seu procés creatiu-col·laboratiu.