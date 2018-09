La Mostra de Cuina Menorquina

Aquesta cuina autòctona, la cuina d’arrels, al costat del moviment consolidat de la nova cuina menorquina, és el complement ideal per a les nostres escapades de tardor i hivern a l’illa, on diàriament podem arribar des dels ports d’Alcúdia i Barcelona amb els vaixells de Baleària o bé amb avió.

Fins al 30 de setembre tenim una oportunitat inigualable de conèixer i gaudir de la més pura gastronomia menorquina, dels seus plats i dels seus restaurants, que oferiran menús a 17 euros, més altres menús d’alta gastronomia que van des dels 20 fins als 43 euros, depenent del restaurant. 22 establiments s’han sumat a aquesta mostra, organitzada per Menorca Restauració, de CAEB, amb la col·laboració de la Conselleria de Turisme, la Cooperativa del Camp de Menorca, Fra Roger, ASHOME, l’Associació de Periodistes i Escriptors Gastronòmics de les Illes Balears i la naviliera Baleària.

Restaurants

Aquells que vulguin aprofitar per viure dos caps de setmana gastronòmics tenen interessants recorreguts per aquests 22 restaurants de l’illa, alguns dels quals de renom i de reconeguda trajectòria, com és el cas, a Ciutadella, de Mon, de Felip Llufriu; Rels, de Joan Bagur, restaurant revelació a Menorca; i per als amants de la cuina marinera, l’Aquarium, a Cala en Bosch. Al Mercadal, recomanam Ca n’Aguedet, un dels temples de la cuina menorquina tradicional; al Migjorn, S’Engolidor, que juntament amb Aguedet han estat distingits com a millors restaurants de cuina menorquina; Minerva, un dels grans de la cuina marinera al port de Maó; i Biniarroca, al seu hotel rural amb encant; i l’imprescindible Sa Pedrera des Pujol, amb Dani G. Mora, un dels impulsors de la nova cuina menorquina, a Sant Lluís. Tant Dani Mora com Felip Llufriu han rebut el reconeixement a millor cuiner de l’illa per la crítica especialitzada.

Propostes

D’entre els nombrosos plats que podem trobar en els gairebé 40 menús, tant de fira com gastronòmics, destacarem algunes propostes que ens han semblat interessants, com les croquetes d’ortigues de mar amb all i oli; vogamarí (eriçó de mar) gratinat amb cava; gamba vermella de Ciutadella amb sal; caneló de rajada amb beixamel de tàperes; caldera de serrans amb lloms d’espet tempuritzats; peix de Menorca al forn; caldereta de gambes vermelles, rap i musclos; raoles d’endívia (escarola), greixera de peus de porc amb formatge de Menorca; llobarro farcit a l’estil de Fra Roger; calamars farcits a la menorquina amb salsa d’avellanes; escopinyes gravades del port de Maó en tres adobs; gamba vermella de Ciutadella en tres serveis; be confitat amb llet de romaní; pop a la brasa amb burrida; conill amb cranca; verat fumat amb hummus d’ametlles; porcella amb pomes i enciam rostida; carpaccio de peix de l’illa, timbal d’anyell de llet amb mel de romaní; serrans de cala Galdana fregits; paella o arròs brouós de llagosta; bacallà amb mel de Menorca; rajada l’antiga; arròs de la terra (blat al forn amb verdures, patates i embotits de porc); sípia farcida de gambes; espatlla de be amb crosta d’olivada; albergínia rostida a foc amb calamar i salsa d’ostres; molls marinats al moscatell; oliaigua amb mousse de formatge de Menorca; greixera de sobrassada de Menorca; llom amb col; rajada al forn a la menorquina; mousse de sobrassada i poma; pilotes de sípia amb salsa de safrà de Menorca; porcella al forn amb gratinat d’ensaïmada; arròs de llamàntol i presa ibèrica; rotllet cruixent de col i perdiu amb salsa hoisin; roastbeef amb salsa de grevi i panadera de cerviola, entre altres propostes, sense deixar de banda les postres, que són veritables pecats.

Tenim, idò, una bona ocasió per gaudir de la bona cuina menorquina tant els menorquins per conèixer els grans restaurants de l’illa, que moltes vegades per preu no podem visitar, com també perquè aquells que ens segueixen des de Mallorca o el Principat puguin conèixer la millor cuina menorquina.