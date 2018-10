La Muntanya de ‘Joc de trons’ es casa

El seu amor és tan gran com una muntanya. O almenys així de feliç s’ha mostrat Hafþór Júlíus Björnsson en el seu compte d’Instagram: "És un gran plaer anunciar-vos que ara anomenaré Kelsey Morgan Henson la meva dona! Puc continuar amb aquesta bonica dona davant de qualsevol dificultat durant la resta de les nostres vides! Estic tan emocionat per totes les futures aventures que viurem plegats!"

Per la seva banda, la canadenca de 28 anys també ha respost a aquestes declaracions d’amor a través del seu perfil: "Estic desitjant passar la resta de la meva vida amb aquest gran home".

Aquest està sent un any molt especial per a l’actor islandès, de 29 anys, perquè a part de passar per l’altar i estar enfeinat amb la preparació de l’última temporada de ‘Joc de trons’, el maig passat va ser nomenat l’home més fort del món. Un títol que va guanyar després de marcar un nou rècord mundial en aixecar 472 quilos a l’Arnold Strongman Classic 2018.