Música i gastronomia, protagonistes de The Shopping Night Barcelona

La nit de dimecres se celebra la novena edició de The Shopping Night Barcelona, el gran esdeveniment anual que omple de festa el Passeig de Gràcia. Aquest any arriba amb més força que mai, perquè no només coincideix amb la nit d’encesa dels llums de Nadal de la ciutat, sinó que se celebra el dia abans del cap de setmana del Black Friday. Si a això hi sumem que en aquesta ocasió els organitzadors han apostat per la música en directe i la gastronomia, l’èxit sembla assegurat.

Per començar, les principals botigues de moda del passeig de Gràcia obriran les portes amb un horari especial que es prolongarà fins a mitjanit. Firmes com Tous, Santa Eulalia, Guess, Uno de 50, Swarovski o Nike oferiran les últimes tendències i diverses activitats especials a l’interior dels seus establiments. “L’objectiu no és tant el fet de vendre com donar a conèixer l’oferta de primer nivell que hi ha al passeig”, explicava durant la presentació Lluís Sans, president de l’associació Passeig de Gràcia, l’entitat que, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona, promou aquesta nit que té com a eixos principals les compres, la música, la gastronomia i la cultura.

Una de les grans novetats d’aquest any serà la presència de la música en directe: set escenaris envairan els encreuaments de Passeig de Gràcia amb els carrers de Rosselló, Provença, Mallorca, València, Aragó, Consell de Cent, Diputació i Gran Via. Cada escenari representarà un moment de la història de la música, des dels anys 20 fins a l’actualitat: música de cinema, Cotton Club, The Fifties, ritmes llatins, guateque, l’era del pop-rock i force. Algunes de les actuacions destacades seran les de Beatriz Luengo, guanyadora del Latin Grammy americà, i MS Nina, referent de la música trap i del reggaeton. “Volem atraure persones de totes les edats”, afegia Marta Torras, coordinadora de The Shopping Night Barcelona.

Tastets d’alta gastronomia

Al voltant de cadascun dels escenaris es podran trobar propostes culturals i d’oci relacionades amb l’època musical corresponent. Per exemple, destaca el mercat de vinils associat al Flea Market, l’exposició de Harley Davidson o la performance d’un gran grafit mural de Montana Colors. També hi haurà una zona amb més d’una desena de food trucks, que es concentraran a l’àrea entre Gran Via i Casp.

Si el que es vol és degustar una bona gastronomia, es podrà optar per una ruta especial de platets inspirats en la millor cuina de Nadal, però a preus molt assequibles. Per 7 euros es podrà tastar la combinació d’una Estrella Damm amb algunes de les creacions tradicionals de reconeguts xefs, com l’escudella de Carme Ruscalleda (Mandarin Oriental, Barcelona) o el caneló de Nandu Jubany (Majestic Hotel & Spa Barcelona), entre d’altres. “Voldrem seduir el gurmet més llepafils”, remarca Ruscalleda, portaveu dels restauradors que participen en aquesta proposta.

Alguns dels establiments que també se sumaran a aquesta ruta gastronòmica són Alma Barcelona Hotel, Almanac Barcelona, Hotel Casa Fuster, Claris Hotel & Spa Barcelona, Café de la Pedrera, H10 Casa Mimosa, Majestic Hotel Spa Barcelona, Monument Hotel, The One Barcelona, Mandarin Oriental Barcelona, Restaurante Solomillo i Vinoteca Torres. Una ruta que, per cert, estarà disponible durant quatre dies i finalitzarà diumenge, el primer festiu d’obertura comercial de la campanya de Nadal.