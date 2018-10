Nandu Jubany rep el Premi Gourmet Català de l’Any 2018

El xef d’una estrella Michelin Nandu Jubany suma un nou èxit a la seva carrera, ara amb l’obtenció del Premi Gourmet Català de l’Any. Un guardó amb què s’ha volgut reconèixer la seva trajectòria i el seu compromís amb els productes catalans.

L’entrega del premi es va fer aquest dimecres durant la IV Nit del Gourmet Català al Palau de Pedralbes de Barcelona, en una nova edició on es va demostrar que el sector viu un dels seus millors moments en innovació i qualitat.

Durant la recepció del guardó, a càrrec de Teresa Jordà, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Jubany va agrair aquesta distinció perquè considera que reforça el seu lligam amb els productes catalans.

Durant la Nit del Gourmet Català, que va ser presentada pel periodista i actor Queco Novell, també es va entregar el Premi a la Trajectòria Empresària a Embotits Salgot, el Premi al Creixement Empresarial en Innovació a La Granja Foods i el Premi al Creixement Empresarial Internacionalització a Clos Figueras.

D’altra banda, aquest any s’han estrenat dues categories: el Premi al Producte Tradicional 2018, que ha rebut Casa Riera Ordeix per la seva llonganissa de Vic, i el Premi al Producte Innovador 2018, que ha sigut per a l’equip de la marca Snackissimo.