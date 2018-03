Néixer amb orelles i nas d’os

Recorden quan les folklòriques els resultaven personatges del cuore que no mereixien la popularitat que tenien? ¿Recorden que fa anys, quan aquestes senyores eren el vaixell insígnia de la premsa rosa, sempre hi havia algú que deia que la seva vida no era interessant i que tant de bo al seu lloc expliquessin els seus tràngols i èxits persones culturalment rellevants com escriptors o pintors? Doncs bé, aquells moments en què potser vostès es contrariaven per l’omnipresència de les cantants de copla o de flamenc han quedat ara sobradament superats per les noves icones de la fama internacional, al costat de les quals les Marujitas Díaz els semblarien més profundes i doctes que Franz Kafka.

La primera d’aquest gremi, i reina honoris causa de la nova fama, és Kim Kardashian (01), que aquesta setmana ens ha fet el favor de presentar-nos la seva nova filla, la tercera que té a mitges amb el seu marit raper, Kanye West. Després de posar North (02) i Saint als seus dos primers fills, la germana més famosa del clan K ha decidit batejar la seva tercera criatura amb el nom de Chicago (01). Ves que la ciutat no hagi esponsoritzat el nom de la criatura...

Per al llançament públic de la nova atracció del circ Kardashian, la mare no s’ha estat de res. Ho demostra el filtre d’Instagram que ha aplicat a la nena, el de les orelles i nasset d’os, que deu haver pensar que és el més dolç de l’oferta de filtres que té aquesta xarxa social. Realment, resulta curiós afegir un filtre a una foto d’un bebè, ja que a ningú se li escapa que aquests filtres -que corregeixen la il·luminació i difuminen les imperfeccions de la cara- són poc més que l’excusa divertida que utilitzen molts famosos per pujar algun vídeo o imatge fixa a Instagram quan no van maquillats.

No podem descartar que Kardashian pensi que la nena, que va néixer fa un mes, hagi nascut amb una cara poc apta per a Instagram, cosa que de moment ha corregit amb les orelletes cuquis i el nasset de color rosa. Esperem que vagi entrant en els cànons de bellesa que estableix la seva mare per poder-la utilitzar per aconseguir likes a Instagram -en només un dia ja en va aconseguir set milions...- ja que si no la petita podria ser donada en adopció. La germana gran, North, es va convertir en una icona molt ràpid... Pobra Chicago, quins precedents... També em fascina el look de bata blanca en un llit, com si l’acabés de tenir. Més que res perquè Kardashian va decidir subrogar l’embaràs de Chicago. Però, per a la foto, el que importa és el decorat...

Dolores, sense pressupost per a olles

L’altra gran història de la setmana és d’una altra gran referent del panorama rosa: Dolores Aveiro (05). Potser amb aquest nom el més lluny que arribin és a pensar que és portuguesa però no els doni per a més. No es preocupin si no la coneixien, no té cap interès. Això, però, no ha evitat que bastants mitjans li hagin dedicat notícies a les seves webs per una qüestió gairebé tan irrellevant com ella, que l’única cosa destacable que ha fet ha sigut portar al món Cristiano Ronaldo (03) i, a posteriori, criar-lo. Que no dic que això de parir i criar sigui poca cosa, eh... Però sí que considero que és una mica massa irrellevant per ser seguida per 1,3 milions de persones.

En fi, doncs aquesta setmana la senyora ha sigut notícia perquè ha persistit en la seva voluntat de convertir-se en una icona foodie a la xarxa. Per a l’ocasió ha preparat una carn amb alls al vi típica de Madeira, el seu lloc d’origen. La gràcia -per no dir la desgràcia-és que Aveiro ha cuinat aquest xafarranxo dins d’un tàper gegant, el qual remena amb una cullera de fusta amb un ímpetu propi d’un remer olímpic.

Resulta curiós que la Cristiana mare acabi fent el dinar dins d’una caixa de plàstic com les que jo faig servir per guardar sota el llit la roba que ja no em poso, perquè soc incapaç de llençar-la o donar-la. No em diguin vostès que no és admirable que el teu fill guanyi més de 100 milions d’euros a l’any i tu cuinis dins d’un plàstic dels xinos. Allò de l’estil i del glamur impostats per triomfar mai se li podrà atribuir a la senyora Aveiro, que diria per la foto que es devia gastar l’assignació del seu fill amb el rellotge i no en tenia per a una olla. ¿O potser guarda els seus guisats carnis sota el llit i per això ha triat aquest recipient? ¿O potser vol seduir el target català, que és on va més coixa? Aquí, després de les urnes de l’1-O, els recipients de plàstics fets a la Xina són tot un referent... La recepta estrella d’Aveiro s’hauria de dir Carn a la referèndum.

I, per acabar, una notícia d’altura. La meva admirada Barbra Streisand (04), els seus dos Oscars i tota la seva innumerable llista d’èxits han fet una confessió que la podria deixar com una friqui. Però a ella li és igual, perquè com que no li poden recriminar que no hagi demostrat res, doncs es pot permetre determinats luxes. El darrer, explicar que dos dels seus gossos són clons dela Sammie (04), la gosseta que es va fer famosa perquè la va acompanyar a tot arreu durant 14 anys. Era tan bona que l’artista va decidir reencarnar-la en dos exemplars nous de cotó de Tuléar agafant cèl·lules de la seva boca i del seu estómac. Ves que Kim Kardashian no faci el mateix amb la seva primera filla, si la que acaba de tenir no assoleix tants likes com ella esperava...