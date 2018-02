Nens, petons, anuncis i estilismes caríssims: l'altra Super Bowl

La Super Bowl, que aquesta nit passada ha enfrontat els New England Patriots contra els Philadelphia Eagles al US Bank Stadium, ha deixat molta literatura informativa més enllà de la crònica merament esportiva. La voluntat d'aconseguir una mica d'atenció en aquell festival de vídeos, càmeres i flaixos fa que molts famosos i famoses s'esforcin amb els seus gestos i estilismes per mostrar la seva millor imatge, encara que això els costi molts diners.

Una de les que enguany ha destacat en aquest sentit ha estat Melania Trump. La primera dama dels EUA ha estat notícia pel seu estilisme d'inspiració esportiva, que, sorprenentment, no incloïa precisament unes vambes. L'exmodel, de 47 anys, va mantenir els seus característics 'stiletto', però els va afegir una 'bomber' de seda de la firma Amiri amb els colors de la bandera dels EUA que costava 1.600 euros. En total, la vestimenta que va lluir en un sopar celebrat a Florida amb motiu de la Super Bowl estava valorat en 2.300 euros.

Però més enllà de Melania Trump i els sopars on acompanya el president Trump, hi ha hagut lloc també per a la tendresa i l'esperança. En aquesta ocasió, la imatge que ha enamorat l'audiència del xou esportiu ha estat la de la Lily, filla del 'quarterback' dels Eagles Nick Foles; després que el seu equip es convertís en campió de la NFL, Foles va agafar la bebè per emportar-se-la de passeig pel camp. La nena anava protegida de l'intens soroll amb unes orelleres de color rosa, que li van servir com a reclam mediàtic.

540x306 Nick Foles i la seva filla Lily / GETTY Nick Foles i la seva filla Lily / GETTY

Una altra dona ha estat també molt observada durant aquesta jornada esportivomediàtica. I no era el primer cop per a ella. Es tracta de la model Cindy Crawford, que amb 51 anys ha repetit un èxit que ja va viure fa 26 anys. La d'Illinois s'ha tornat a convertir en la protagonista de l'anunci més viral de la mitja part de l'esdeveniment, cosa que ja li va passar el 1992 amb un anunci per a Pepsi que la va convertir en una icona pop amb uns texans estripats a la mida d'uns 'shorts' i una samarreta blanca. A l'anunci que protagonitzava en aquesta ocasió l'acompanyava el seu fill Presley, de 18 anys, que també es dedica a l'ofici de la seva mare. Mare i fill van veure plegats l'espot amb la resta de la seva família mentre degustaven un sopar 100% americà, tal com ells van explicar a les xarxes socials.

Habitualment, solen ser notícia per un motiu o per un altre les dones dels jugadors de futbol americà. Una de les que més, Giselle Bündchen, que a banda de ser durant anys la model més ben pagada del món és la dona de Tom Brady, el jugador més veterà dels New England Patriots. Aquest any, però, un vídeo a Instagram li ha passat la mà per la cara a la brasilera. Era l'esposa d'un company d'equip de Brady, que ha triomfat entre els usuaris tant que només 17 hores després de penjar-lo ja té més de 3 milions de visualitzacions.

Es tracta de la model Olivia Culpo, que va ser Miss Univers el 2012, que va penjar un vídeo d'ella llançant-se a sobre del seu home, el jugador Danny Amendola, després que acabés el partit, que ell havia perdut amb els Patriots. Culpo, de 25 anys, va escriure a les xarxes que estava molt orgullosa d'ell perquè havia jugat bé tot i no guanyar. "Em sento feliç i agraïda perquè el Dan ha fet un partit increïble. Estic molt orgullosa d'ell. I no n'ha sortit ferit, ni gaire esgarrapat. Crec...", ironitzava la model.

<div style="padding: 8px;" data-mce-fragment="1" data-mce-style="padding: 8px;"><div style="background: #F8F8F8; line-height: 0; margin-top: 40px; padding: 62.5% 0; text-align: center; width: 100%;" data-mce-fragment="1" data-mce-style="background: #F8F8F8; line-height: 0; margin-top: 40px; padding: 62.5% 0; text-align: center; width: 100%;"><div style="background: url(data:image/png; base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaacwaaaascamaaaapwqozaaaabgdbtueaalgpc/xhbqaaaafzukdcak7ohokaaaamuexurczmzpf399fx1+bm5mzy9amaaadisurbvdjlvzxbesmgces5/p8/t9furvcrmu73jwlzosgsiizurcjo/ad+eqjjb4hv8bft+idpqocx1wjosbfhh2xssxeiyn3uli/6mnree07uiwjev8ueowds88ly97kqytlijkktuybbruayvh5wohixmpi5we58ek028czwyuqdlkpg1bkb4nnm+veanfhqn1k4+gpt6ugqcvu2h2ovuif/gwufyy8owepdyzsa3avcqpvovvzzz2vtnn2wu8qzvjddeto90gsy9mvlqtgysy231mxry6i2ggqjrty0l8fxcxfcbbhwrsyyaaaaaelftksuqmcc); display: block; height: 44px; margin: 0 auto -44px; position: relative; top: -22px; width: 44px;" data-mce-fragment="1" data-mce-style="background: url(data:image/png; base64,ivborw0kggoaaaansuheugaaacwaaaascamaaaapwqozaaaabgdbtueaalgpc/xhbqaaaafzukdcak7ohokaaaamuexurczmzpf399fx1+bm5mzy9amaaadisurbvdjlvzxbesmgces5/p8/t9furvcrmu73jwlzosgsiizurcjo/ad+eqjjb4hv8bft+idpqocx1wjosbfhh2xssxeiyn3uli/6mnree07uiwjev8ueowds88ly97kqytlijkktuybbruayvh5wohixmpi5we58ek028czwyuqdlkpg1bkb4nnm+veanfhqn1k4+gpt6ugqcvu2h2ovuif/gwufyy8owepdyzsa3avcqpvovvzzz2vtnn2wu8qzvjddeto90gsy9mvlqtgysy231mxry6i2ggqjrty0l8fxcxfcbbhwrsyyaaaaaelftksuqmcc); display: block; height: 44px; margin: 0 auto -44px; position: relative; top: -22px; width: 44px;"><br /></div> </div><p style="margin: 8px 0 0 0; padding: 0 4px;" data-mce-fragment="1" data-mce-style="margin: 8px 0 0 0; padding: 0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Beyi0VMAzMI/" target="_blank" rel="noopener" data-mce-fragment="1" data-mce-href="https://www.instagram.com/p/Beyi0VMAzMI/">This moment❤️❤️❤️❤️Let's go baby. #superbowl ready</a></p><p style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;" data-mce-fragment="1" data-mce-style="color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/oliviaculpo/" target="_blank" rel="noopener" data-mce-fragment="1" data-mce-href="https://www.instagram.com/oliviaculpo/"> Olivia Culpo</a> (@oliviaculpo) on Feb 4, 2018 at 1:24pm PST</p> </div><script async="" defer="defer" src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js" data-mce-fragment="1" type="mce-no/type" data-mce-src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>/embed/" width="640" height="640" frameborder="0" scrolling="no">

Fora de la crònica rosa, destaca el nen al qual es càmeres van enxampar robant una selfi a Justin Timberlake, l’estrella musical d’enguany a la mitja part, quan aquest es va endinsar entre el públic. A continuació, a més, el nen es va quedar mirant el mòbil i allò va ser fruit de 'memes', ja que va ser utilitzat per criticar que l’actuació de Timberlake no fos tan divertida com molts esperaven.