Acusen Nicolas Cage d’abús durant el festival de cinema de Viena

Mentre la carrera de Nicolas Cage va més en alça que mai, amb cinc produccions a punt d’estrenar, la seva vida personal s’està veient immersa en polèmiques. L’actor de ‘Leaving Las Vegas’ ha rebut una acusació de Vickie Park, una noia que assegura haver sortit amb ell de forma intermitent des del juny del 2017. Segons la nord-americana, el 20 de setembre passat l’actor va abusar d’ella durant el festival de cinema de Viena.

La notícia l’ha desvelat el mitjà ‘The Blast’, que ha tingut accés als documents judicials del cas, on Park assegura que quan va cometre l’abús Cage estava "profundament ebri". A més, la noia demanava una ordre d’allunyament. Però, al contrari del que es podria pensar, aquesta ordre no anava dirigida a l’actor, sinó a la seva tercera exdona, Alice Kim. Segons Park, Kim l’hauria perseguit i assetjat a les xarxes socials fins al punt de no atrevir-se a sortir de casa.

Per la seva banda, el representant de Cage ha assegurat que tant l’actor com la seva exdona "neguen categòricament les absurdes al·legacions" de Park. La seva demanda ha estat denegada, i a finals de mes se celebrarà una nova vista al jutjat, en la qual es dirimirà l'assumpte.