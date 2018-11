Nicolau ‘el bell’ sacseja la cort de Dinamarca

La seva bellesa és tan evident que alguns mitjans, com 'Vanitatis', ja l’anomenen Nicolau ‘el bell’. D'ençà que el net de la reina Margarida II ha arribat a la majoria d’edat, el jove ha fet grans passos en la seva carrera com a model, i ja té relacions amb grans firmes. Fins aquí tot correcte.

El problema s’ha desencadenat quan s’ha viralitzat a través de les xarxes una imatge en què el príncep apareix assegut sobre el capó d’un Renault Clio a les oficines de Sixt, una coneguda empresa de cotxes de lloguer. A més, a la fotografia surt al costat de qui sembla un treballador vestit amb la imatge de la companyia, i en el comunicat de premsa s’insinua que Nicolau és el nou ambaixador de la firma.

Prins Nikolai har været inde og hente sin Renault Clio... pic.twitter.com/m9X0UIz9Jz — Jakob Andresen (@jakobandresen) November 16, 2018

Aquesta imatge no ha agradat gens als usuaris de Twitter, que no troben correcte que un príncep doni suport de manera pública a una empresa privada. L’allau de crítiques ha arribat al punt que la Casa Reial s’ha vist obligada a pronunciar-se públicament. "Els membres de la família reial no comercialitzen empreses o productes. El príncep Nicolau demana perdó per l’error comès", es pot llegir en el breu comunicat oficial.

Tot i això, no són poques les persones que es pregunten quina és la diferència entre desfilar per a una marca com Dior, com farà el príncep aquest novembre a Tòquio, o ser la imatge d’una marca de cotxes. Segons alguns experts danesos, la diferència és que quan Nicolau desfila per una passarel·la no ho fa com a príncep, sinó com a model. En canvi, si utilitza la seva imatge per promocionar una marca de cotxes, aleshores està utilitzant el seu nom i el seu títol per enriquir-se.