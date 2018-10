Nicole Kidman confessa que el matrimoni amb Tom Cruise la va protegir de l’assetjament sexual

El matrimoni entre Nicole Kidman i Tom Cruise es va acabar fa 17 anys, però sembla que encara dona motius per parlar-ne. En una entrevista publicada al 'New York Magazine', l’actriu ha confessat que el matrimoni amb Cruise, que va iniciar quan només tenia 22 anys, li va suposar un punt de protecció per a ella i la seva feina.

"Em vaig casar per amor, però estar casada amb algú tan poderós em va mantenir apartada de patir assetjament sexual". A més, l’actriu explica com quan es va tallar la relació, quan ella només tenia 32 o 33 anys, encara era molt ingènua i va haver de madurar de cop. "Per descomptat que he viscut moments #MeToo, des de petita. ¿Però els vull exposar en un article? No. ¿Apareixen a la meva feina? De cap manera".