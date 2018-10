Nieves Herrero desvela un abús sexual que va patir de petita

Cada vegada més dones de l’esfera pública s’atreveixen a unir-se al moviment #MeToo i confessar abusos que han patit. Un dels últims casos és el de la periodista Nieves Herrero, que en una entrevista al diari ‘Público’ ha desvelat com als 3 o 5 anys un amic dels seus pares li va fer viure "una experiència dolorosíssima".

"Diuen que no es té memòria i consciència de les coses fins als 5 anys, però jo recordo tot allò perfectament", comenta a l’entrevista, en què confessa estar tremolant mentre ho explica. "No hi ha dret que et robin la infància d’aquesta manera. No entenia el que passava".

Finalment, la periodista explica que va trencar el silenci i ho va acabar confessant tot als seus pares, que de seguida van treure aquell home de les seves vides. Quan li han preguntat per què ha decidit fer-ho públic ara, Herrero creu que és per "treure pes a la consciència, denunciar i visibilitzar un enorme problema de la nostra societat que hem de tallar de soca-rel".